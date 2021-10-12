Барановская с сыном, Милохин и другие на музыкальной премии

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В Москве состоялась вторая ежегодная музыкальная премия «Жара Kids Awards» с яркими выступлениями звезд и торжественной церемонией награждения победителей.

В этот вечер на сцену вышли Даня Милохин, Ваня Дмитриенко, Хабиб, Ирина Дубцова, Анита Цой, Hensy, Артур Бабич, Iton, Аня Pokrov, Escape, Асия, Ваша Маруся, Маха Горячева, Natan, Gafur, Galibri & Mavik и многие другие.

Ведущими вечера стали Юлия Барановская и Константин Тарасюк, а помогали им Артем Аршавин, Артур Райнис, Алина Рябых и Мишель Шмидова.

Международный вокальный конкурс НТВ «Ты супер!» стал победителем в номинации «Проект года». На сцене премии выступили участники проекта — Bogdan Vand (Богдан Вандышев), Карина Исмаилова, Дарья Чернова и Анастасия Никитина, которая исполнила вместе с Анитой Цой композицию «Береги меня».