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12 октября 2021, фоторепортажКрасная дорожка

Барановская с сыном, Милохин и другие на музыкальной премии

Звезды блеснули на торжественной церемонии награждения лауреатов «Жара Kids Awards»
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фотографии
24
фотографии

В Москве состоялась вторая ежегодная музыкальная премия «Жара Kids Awards» с яркими выступлениями звезд и торжественной церемонией награждения победителей. 

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В этот вечер на сцену вышли Даня Милохин, Ваня Дмитриенко, Хабиб, Ирина Дубцова, Анита Цой, Hensy, Артур Бабич, Iton, Аня Pokrov, Escape, Асия, Ваша Маруся, Маха Горячева, Natan, Gafur, Galibri & Mavik и многие другие.

Ведущими вечера стали Юлия Барановская и Константин Тарасюк, а помогали им Артем Аршавин, Артур Райнис, Алина Рябых и Мишель Шмидова.

Международный вокальный конкурс НТВ «Ты супер!» стал победителем в номинации «Проект года». На сцене премии выступили участники проекта — Bogdan Vand (Богдан Вандышев), Карина Исмаилова, Дарья Чернова и Анастасия Никитина, которая исполнила вместе с Анитой Цой композицию «Береги меня».

В 2021 году премия «Жара Kids Awards» прошла во второй раз. Как рассказывали ее организаторы ранее, на адрес телеканала приходит большое количество заявок от молодых исполнителей. В связи с таким спросом и было принято решение основать детский вариант премии «Жара Music Awards».

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