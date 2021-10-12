Фильм с Юрой Борисовым выдвинут на «Оскар» от Финляндии

Фильм «Купе номер 6» финского режиссера Юхо Куосманена стал кандидатом от Финляндии на премию «Оскар», передает ТАСС со ссылкой на финское объединение киноиндустрии Filmikamari.
Картина претендует на «Оскар» в категории «Лучший фильм на иностранном языке».
Фильм был снят при поддержке Министерства культуры России, в центре сюжета, разворачивающегося в конце 1990-х годов, — путешествие финской студентки и российского шахтера из Москвы в Мурманск.
Главные роли в картине исполнили Сейди Хаарла, Юра Борисов, Динара Друкарова и Юлия Ауг. Также в создании ленты принимали участие Эстония и Германия.
Лента «Купе номер 6» была представлена на 74-м Международном Каннском кинофестивале, где получила Гран-при.
Напомним, вручение премии Американской киноакадемии «Оскар» запланировано на 27 марта 2022 года.