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11 октября 2021, новость

Иск Лозы против «Первого канала» заморожен

Певец требует компенсацию в размере 4 млн руб., а также 1 млн руб за моральный вред
Юрий Лоза | Источник: PersonaStars

Мосгорсуд приостановил рассмотрение иска на 4 млн руб. от эстрадного исполнителя певца Юрия Лозы об использовании версии его песни «Плот» в шоу «Голос», передает РИА «Новости» со ссылкой на пресс-службу суда. 

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Теперь по замороженному на время иску будет назначена экспертиза. «Мосгорсуд вынес определение о приостановлении производства по делу и назначении судебной экспертизы», — уточнили в суде.

Ранее артист заявил, что телеканал нарушил права на композицию, написанную им в 1982 году.

Речь идет о выпуске передачи, показанном в эфире в октябре 2020 года. Потом его разместили на сайте телеканала в трех версиях. Уточнялось, что включение песни в телепередачу не было согласовано с автором. В результате он требует взыскать компенсацию в размере 4 млн руб., а также 1 млн руб. за моральный вред.

Генеральный директор Semenov & Pevzner, представляющий истца адвокат Роман Лукьянов, говорил, что подобный прецедент стал первым в судебной практике. Аналогичных случаев, связанных с требованием к федеральному каналу заблокировать контент из-за музыки в составе программы, не было.

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