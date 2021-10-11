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11 октября 2021, новость

«Миша сейчас там умирает»: Васильева призвала спасти Ефремова

Актриса поразмышляла о справедливости наказания для отбывающего срок Ефремова
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Актриса Татьяна Васильева в передаче «Звезды сошлись» высказала свое мнение о том, должны ли деятели искусства отбывать срок в тюрьме.

По ее мнению, это тяжелое наказание для людей творческих профессий. Так, говорит Васильева, осужденного за смертельное ДТП артиста Михаила Ефремова надо спасать из тюрьмы. Васильеву цитирует «СтарХит»:

Новость
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Кому сейчас хорошо, что его нет на сцене, что его нигде нет? Это понятно, что погиб человек. Но кто его вернет? Никто. Я понимаю, что ужасно говорю, но Миша сейчас там умирает.
Татьяна Васильева

Васильева указала на то, что алкоголизм — это болезнь, от которой нельзя излечиться. «Почему к этому не относятся как к болезни, все презирают, начинают винить и брезговать человеком? Почему от раковых больных не отворачиваются, не брезгуют?» — размышляет она.

8 июня 2020 года Михаил Ефремов, находясь в состоянии опьянения, стал виновником смертельного ДТП, в котором погиб водитель-курьер Сергей Захаров. Через несколько месяцев актера приговорили к восьми годам лишения свободы. Впоследствии срок был уменьшен до 7,5 лет колонии. Ефремов отбывает наказание в исправительной колонии №4 в Белгородской области.

Напомним, ранее Ефремову отказали в смягчении приговора. Второй кассационный суд общей юрисдикции оставил без изменений приговор актеру.

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