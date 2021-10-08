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8 октября 2021, фоторепортажСъемки

13-летняя дочь Барановской и Аршавина пришла в «Новые танцы»

Яна Аршавина выступила перед Егором Кридом, Мигелем и Егором Дружининым
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В очередном выпуске шоу «Новые танцы» в качестве участницы появится Яна Аршавина – дочь бывшего футболиста «Зенита» и сборной России Андрея Аршавина и телеведущей Юлии Барановской

Девочка из семьи известных родителей решила не идти по их стопам, а выбрать свой путь – танцевальный. 

Судили выступления участников в этот раз Егор Крид, Мигель и Егор Дружинин, который пожелал юной танцовщице удачи и сказал, что будет поддерживать ее так же, как «в свое время поддерживали папу, хотя он не всегда оправдывал наши ожидания».

Шоу «Новые танцы» стартовало на канале ТНТ в конце августа. В нем соревнуются представители разных танцевальных направлений, команд, школ и vogue-домов. Общий призовой фонд проекта — 10 миллионов рублей. Финалисты каждой категории получают по миллиону, а оставшийся банк забирает победитель.

Выпуск «Новых танцев» с Яной Аршавиной выйдет в эфир 9 октября на ТНТ.

Новые танцы
2021/Россия16+шоу талантовразвлекательное
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