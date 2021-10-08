13-летняя дочь Барановской и Аршавина пришла в «Новые танцы»

Судили выступления участников в этот раз Егор Крид, Мигель и Егор Дружинин, который пожелал юной танцовщице удачи и сказал, что будет поддерживать ее так же, как «в свое время поддерживали папу, хотя он не всегда оправдывал наши ожидания».