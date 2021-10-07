Водонаева, Бурунов, Самбурская на премьере 25-го фильма о Бонде

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Новость Звезды и монархи на премьере последнего фильма о Бонде с Крэйгом

Напомним, «Не время умирать» стал 25-м фильмом киносаги об агенте британских спецслужб Джеймсе Бонде. Дэниэл Крэйг сыграл в нем агента 007 в пятый и последний в своей карьере раз. Ранее английский актер был удостоен почетного звания коммандера военно-морского флота Великобритании, чтобы соответствовать званию своего персонажа, которого он воплощает на экране последние 15 лет.

Кроме того, Крэйг получил звезду на Аллее славы в Голливуде. Она расположена по адресу 7007 Hollywood Boulevard, рядом со звездой Роджера Мура, также исполнявшего агента 007 в свое время.

Мировая премьера нового фильма о приключениях Джеймса Бонда «Не время умирать» состоялась 28 сентября в лондонском Альберт-холле. Изначально фильм должен был выйти в апреле прошлого года, но дата премьеры неоднократно переносилась из-за пандемии коронавируса.