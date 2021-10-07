Дэниэл Крэйг получил звезду славы у дома 7007 в Голливуде

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Британскому актеру Дэниэлу Крэйгу, сыгравшему главную роль в новом фильме о приключениях Джеймса Бонда «Не время умирать» (это пятая роль Бонда в его карьере), открыли звезду на голливудской Аллее славы.

На церемонии, кроме Крэйга, выступили актер Рами Малек, сыгравший в новом фильме о Бонде Люцифера Сафина, а также продюсеры бондианы Барбара Брокколи и Майкл Дж. Уилсон.

Звезду Крэйга открыли по адресу 7007 Hollywood Boulevard. Она стала 2704-й на Аллее славы. Крэйг пошутил:

Новость Звезды и монархи на премьере последнего фильма о Бонде с Крэйгом

Никогда не думал, что скажу это, но это большая честь — когда через тебя переступают в Голливуде. Дэниэл Крэйг

Крэйг стал четвертым актером, сыгравшим Бонда и удостоенным звезды. Ранее звезды на Аллее славы получили Роджер Мур и Пирс Броснан, также игравшие Бонда. Кроме того, звездой отмечен и британский актер Дэвид Нивен, сыгравший Бонда в неофициальном фильме бондианы «Казино Рояль» 1967 года. Звезда Крэйга расположена рядом со звездой Мура.

«Дэниел Крэйг — икона британской культуры, как и Джеймс Бонд, которого он сыграл в пяти фильмах про агента 007. Мы рады разместить его звезду на Аллее славы рядом со звездой другого знаменитого актера, который сыграл Бонда, — Роджера Мура. Поклонники будут в восторге, когда увидят, что их звезды расположены на 7007 Hollywood Boulevard», — приводит издание Variety заявление продюсера Аллеи славы Аны Мартинес.

Мировая премьера нового фильма о приключениях Джеймса Бонда «Не время умирать» состоялась 28 сентября в лондонском Альберт-холле. Изначально фильм должен был выйти в апреле прошлого года, но дата премьеры неоднократно переносилась из-за пандемии коронавируса.