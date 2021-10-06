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6 октября 2021, новость

Лоза раскритиковал съемочную группу фильма «Вызов»

Певец высказал опасения о дискредитации профессии космонавта
Юрий Лоза | Источник: Legion-Media.ru

Советский и российский певец Юрий Лоза раскритиковал съемочную группу фильма «Вызов», которая полетела на Международную космическую станцию (МКС) во вторник, 5 октября. Об этом исполнитель написал на своей странице во «ВКонтакте».

В новой публикации в соцсети 67-летний артист напомнил, что ранее медийные личности уже показывали свои умения на сцене театра, в танцах, в бассейне, на манеже цирка и в фигурном катании на льду.

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Я даже боюсь представлять — какие профессии будут дискредитированы в дальнейшем, и куда пригласят раскрученных дилетантов.
Юрий Лоза

Лоза возмутился, что ради рекламы знаменитости готовы «тушить пожары и вырезать аппендиксы». Но подобную работу, по мнению исполнителя, необходимо оставить профессионалам.

Ранее российская актриса Юлия Пересильд и режиссер Клим Шипенко в составе «киноэкипажа» отправились на околоземную орбиту, на борт МКС, где в ближайшее время пройдут съемки фильма «Вызов». Картина станет первой в истории художественной лентой, снятой в космосе.

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