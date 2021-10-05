Сябитова с дочкой, Дава, Волкова снялись в шоу со Светлаковым

Я в расслабленном состоянии, потому что рядом дочка: она у нас молодая, активная, ещё и мой директор, пусть она парится. Но вообще я адреналинщица. Сейчас у меня жизнь размеренная, без молодых любовников и хайпа. Скучно, вот и пришла за эмоциями.