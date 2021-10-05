Сябитова с дочкой, Дава, Волкова снялись в шоу со Светлаковым

На канал СТС возвращается шоу «Полный блэкаут» с Сергеем Светлаковым.
Во втором сезоне звездные участники, — актеры, блогеры, музыканты и телеведущие будут проходить испытания кромешной тьмой и полной неизвестностью парами. При этом герои не знают, с кем им доведется разделить неизвестность, какие испытания их ждут, а порой даже в какой проект они попали.
Среди участников нового сезона — Екатерина Волкова, которая оказалась на съемках с коллегой по сериалу «Воронины» Юлией Куварзиной. Благодаря этому ей удалось преодолела герпетофобию — боязнь змей:
Для меня это подвиг! Всю жизнь боялась змей, дважды не могла пройти испытание со змеями в «Форте Боярд» и вот решилась взять в руки змею. И все это благодаря поддержке Юли.
Также участие в шоу примут Роза Сябитова с дочерью Ксенией, Давид Манукян с Юлей Гаврилиной, Олег Майами и Айза Анохина (на момент съемок еще состоявшие в отношениях), а также Эвелина Бледанс, Светлана Пермякова, Анна Цуканова-Котт и другие звезды шоу-бизнеса и соцсетей.
Я в расслабленном состоянии, потому что рядом дочка: она у нас молодая, активная, ещё и мой директор, пусть она парится. Но вообще я адреналинщица. Сейчас у меня жизнь размеренная, без молодых любовников и хайпа. Скучно, вот и пришла за эмоциями.
В одном из выпусков свои силы во второй раз попробуют лучшие участники первого сезона: Даня Милохин, Владимир Маркони, Алла Михеева.
Премьера нового сезона шоу «Полный блэкаут» состоится 19 октября в 20:00.