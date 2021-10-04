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4 октября 2021, новость

Отправляясь в космос, Пересильд и Шипенко послушают «Антошку»

Песня из мультфильма откроет плейлист стартующего к МКС экипажа с кинематографистами
Кадр из мультфильма «Антошка»

БАЙКОНУР /Казахстан/, 4 октября. /ТАСС/. Композиция из мультфильма «Антошка» откроет плейлист экипажа, который стартует к МКС 5 октября. Об этом в понедельник сообщил космонавт Антон Шкаплеров во время конференции в ТАСС, которая проходит в онлайн-формате совместно с госкорпорацией «Роскосмос», «Первым каналом» и Центром подготовки космонавтов.

Шкаплеров сказал:

Новость
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По музыке это небольшой сюрприз. Каждый [член экипажа] от пяти до семи песен дал. Песни, которые я вначале выбрал, потом Клим [Шипенко], потом Юля [Пересильд]. И потом по кругу. Посмотрим, кто что любит и кто что предпочтет для экипажа.

По его словам, плейлист откроет песня из мультфильма «Антошка». Традиционно экипаж слушает плейлист после посадки в корабль перед стартом ракеты.

«Антошка» — советский мультфильм, снятый по детской песне Владимира Шаинского и Юрия Энтина режиссером Леонидом Носыревым в 1969 году и вошедший в первый выпуск детского киножурнала «Веселая карусель».

Напомним, Клим Шипенко и Юлия Пересильд отправятся в космос ради съемок художественного фильма «Вызов». В основе сюжета драмы — первоклассный врач-кардиохирург Женя, которой предстоит отправиться в космос и в условиях невесомости сделать операцию на сердце космонавту Иванову, чтобы спасти его. Старт съемочной экспедиции к МКС запланирован на 5 октября. Пересильд и Шипенко проведут в космосе 12 дней и вернутся на Землю на «Союзе МС-18».

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