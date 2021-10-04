Отправляясь в космос, Пересильд и Шипенко послушают «Антошку»

БАЙКОНУР /Казахстан/, 4 октября. /ТАСС/. Композиция из мультфильма «Антошка» откроет плейлист экипажа, который стартует к МКС 5 октября. Об этом в понедельник сообщил космонавт Антон Шкаплеров во время конференции в ТАСС, которая проходит в онлайн-формате совместно с госкорпорацией «Роскосмос», «Первым каналом» и Центром подготовки космонавтов.
Шкаплеров сказал:
По его словам, плейлист откроет песня из мультфильма «Антошка». Традиционно экипаж слушает плейлист после посадки в корабль перед стартом ракеты.
«Антошка» — советский мультфильм, снятый по детской песне Владимира Шаинского и Юрия Энтина режиссером Леонидом Носыревым в 1969 году и вошедший в первый выпуск детского киножурнала «Веселая карусель».
Напомним, Клим Шипенко и Юлия Пересильд отправятся в космос ради съемок художественного фильма «Вызов». В основе сюжета драмы — первоклассный врач-кардиохирург Женя, которой предстоит отправиться в космос и в условиях невесомости сделать операцию на сердце космонавту Иванову, чтобы спасти его. Старт съемочной экспедиции к МКС запланирован на 5 октября. Пересильд и Шипенко проведут в космосе 12 дней и вернутся на Землю на «Союзе МС-18».