Лада Дэнс, Линда, Газманов, Буланова спели на концерте «Муз-ТВ»

В клубе Adrenaline Stadium состоялась масштабная «Дискотека Муз-ТВ. Золотые хиты». На сцене мероприятия выступили звезды девяностых и нулевых и исполнили главные хиты из своего репертуара.
Хедлайнерами пятичасового концерта стали Лада Дэнс и Линда, также для зрителей в этот вечер пели Олег Газманов, Владимир Пресняков-мл., Сосо Павлиашвили, «Моральный Кодекс», «Братья Грим», Слава, «На-На», «Отпетые мошенники», «Город 312», «Фабрика», «Корни», «Банд’Эрос», Стас Костюшкин, Денис Клявер, Наталья Подольская, Инна Маликова и «Новые Самоцветы», Бьянка, Юлия Савичева, Акула (Оксана Почепа), «Вирус», «Демо», Анита Цой, «Дюна», «Тутси» и Татьяна Буланова.
Отвечая на вопросы журналистов о своем творчестве и современных музыкантах, Олег Газманов заявил:
Не хочу быть ретроградом, но хочу сказать, что музыка тех времен мелодичнее и более русская, более национальная. А вот современные ребята поют не понятно на каком языке, мне такое не близко. Хотя мне нравится Клава Кока, МОТ, Hammali & Navai, Artik & Asti.
«Дискотеку Муз-ТВ. Золотые хиты» показали в прямом эфире телеканала «Муз-ТВ».