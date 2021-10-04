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4 октября 2021, новость

Юрий Стоянов рассказал, почему не снимался в кино до 41 года

Артист подчеркнул, что нужно искать в своем творчестве «непохожесть», чтобы добиться успеха.
Юрий Стоянов

Актера Юрия Стоянова пригласили стать гостем во втором выпуске музыкального телепроекта на НТВ «Шоумаскгоон». Комментируя выступление участника Вячеслава Макарова, артист рассказал, почему не снимался в кино до 41 года. Его цитирует «Телепрограмма»:

Новость
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Мне говорили, что меня с моей рожей в любом фильме можно посадить за любой стол. Считали, что я был похож на всех сразу.
Юрий Стоянов

По словам Стоянова, нужно искать в своем творчестве «непохожесть», чтобы добиться успеха.

«Шоумаскгоон» — музыкальное телешоу, в котором участниками стали российские звезды. Артисты поют и выставляют друг другу оценки от 2 до 9 баллов. Победителем телепроекта станет тот, у кого по итогу окажется самый высокий балл.

В этом сезоне в конкурсе участвуют Анатолий Цой, Карина Кокс, Стас Костюшкин, Юлия Паршута, Кирилл Туриченко, Марк Тишман, Вячеслав Макаров, Алиса Мон, Диана Анкудинова.

4.6
Шоумаскгоон
2021/Россия12+шоу талантовразвлекательное
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