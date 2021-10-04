Юрий Стоянов рассказал, почему не снимался в кино до 41 года

Актера Юрия Стоянова пригласили стать гостем во втором выпуске музыкального телепроекта на НТВ «Шоумаскгоон». Комментируя выступление участника Вячеслава Макарова, артист рассказал, почему не снимался в кино до 41 года. Его цитирует «Телепрограмма»:
Мне говорили, что меня с моей рожей в любом фильме можно посадить за любой стол. Считали, что я был похож на всех сразу.
По словам Стоянова, нужно искать в своем творчестве «непохожесть», чтобы добиться успеха.
«Шоумаскгоон» — музыкальное телешоу, в котором участниками стали российские звезды. Артисты поют и выставляют друг другу оценки от 2 до 9 баллов. Победителем телепроекта станет тот, у кого по итогу окажется самый высокий балл.
В этом сезоне в конкурсе участвуют Анатолий Цой, Карина Кокс, Стас Костюшкин, Юлия Паршута, Кирилл Туриченко, Марк Тишман, Вячеслав Макаров, Алиса Мон, Диана Анкудинова.