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4 октября 2021, новость

Звезда сериала «Моя прекрасная няня» госпитализирована с ковидом

58-летняя Ольга Прокофьева сдала положительный тест на коронавирус
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Актрису Ольгу Прокофьеву госпитализировали после заражения коронавирусной инфекцией. Об этом сообщает Telegram-канал Mash.

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Артистка недавно вернулась в Москву из Краснодара. 28 сентября Прокофьева почувствовала слабость, у нее начался кашель. ПЦР-тест на коронавирус дал положительный результат.

Женщине прописали лечение на дому, однако оно не помогало, самочувствие продолжило ухудшаться. Прокофьева решила вызвать скорую помощь.

При поступлении в стационар у нее диагностировали среднетяжелую форму коронавирусной инфекции на фоне ослабленного дыхания с хрипами. Позже результаты КТ показали, что заболевание протекает в легкой форме.

58-летняя Ольга Прокофьева известна телезрителям ролью Жанны Аркадьевны в сериале «Моя прекрасная няня». Кроме того, с 1985 года она играет в театре имени Вл. Маяковского.

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