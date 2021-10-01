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1 октября 2021, новость

Гордон рассказал, как выпивал во время съемок

Телеведущий признал свое поведение непрофессиональным
Александр Гордон

Телеведущий Александр Гордон рассказал в ходе очередного выпуска шоу «Док-Ток», что еще недавно употреблял алкоголь в паузах между съемками. По словам Гордона, истории о пристрастии к спиртному, озвученные им в недавнем интервью Юрию Дудю, являются правдивыми. 

Гордон, признав свое поведение непрофессиональным, заявил:

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В этом интервью я не лукавил, когда сказал, что зашел в тупик. Не буду винить в этом ни ковид, ни его последствия, ни кого-то другого, ни сложный график. Выход из этого тупика я нашел самый скверный — алкоголь.
Александр Гордон

Он также добавил, что минувшим летом осознал проблему и обратился за помощью к медикам, которые были приглашены в качестве спикеров в его программу. По словам ведущего, он до сих пор продолжает выполнять рекомендации специалистов.

В интервью Дудю Гордон назвал себя «мрачным алкоголиком», заверив, что выпивал на программах только из-за «колоссальной усталости».

1.9
Док-Ток
2020/Россия16+ток-шоу
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