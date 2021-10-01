Бузова будет вести кулинарное шоу: первые фото

Ольга Бузова запускает новое шоу со своим участием «Бузова на кухне», в рамках которого проверит свои кулинарные навыки под чутким руководством ресторатора Алексея Васильчука («Чайхона №1», Ruski, Birds, сооснователя фудмолла «Депо»).
В утреннем эфире ТНТ Бузова не только замахнется на высокую кухню, пытаясь готовить по рецептам искусных поваров, но и убедится на личном опыте, что простые вещи из поваренной книги, оказывается, не так уж и просты. Результат ее стараний попробуют гости студии: звезды эстрады, кино и шоу-бизнеса.
От времени на кухне нужно получать удовольствие, проводить его правильно. Этим мы и займемся в моем новом шоу. Заодно проверим, смогу ли я справиться с меню лучших шеф-поваров. В крайнем случае буду кричать: «Леша, помоги!»
За производство шоу «Бузова на кухне» отвечает «Киностудия КИТ» (входит в ГПМ КИТ в составе «Газпром-медиа»). Первый выпуск выйдет в эфир 9 октября.