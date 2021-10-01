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1 октября 2021, фоторепортажСъемки

Прилучный и Толкалина снимаются в продолжении «Любовниц»

Главные роли в сиквеле комедии 2019 года достались мужчинам
18
фотографий
18
фотографий
18
фотографий

В Москве стартовали съемки фильма «Любовницы: Ответный удар» кинокомпании «Революция Фильм». Картина станет продолжением вышедших на экраны в 2019 году «Любовниц» с Александрой Бортич, Паулиной Андреевой и Юлией Александровой в главных ролях.

Режиссером проекта осталась снявшая первую часть Елена Хазанова, а главные роли на этот раз достались мужчинам — Павлу Прилучному, Роману Курцыну и Алексею Золотовицкому. 

По сюжету герои картины Саша, Паша и Леша знакомятся на курсе терапии для мужчин, травмированных женщинами. Они не хотят быть жертвами и выходят на тропу войны, решая отомстить обидчицам за душевные раны.

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История фильма «Любовницы: ответный удар» — это ни в коем случае не история мщения или разоблачения женщин. Хотя в начале сюжета наши герои именно такой целью и задаются. Но пройдя этот скользкий и явно ошибочный путь, они приходят совсем к другому выводу: причины многих жизненных неурядиц прежде всего стоит искать в себе.
Павел Прилучный

В фильме также появятся Максим Виторган, Алена Бабенко, Любовь Толкалина и другие популярные актеры. 

Картина «Любовницы: Ответный удар» снимается при поддержке Фонда кино и в партнерстве с онлайн-кинотеатром IVI. Съемки проходят в Москве и будут завершены уже в конце 2021 года. 

5.9
Любовницы
2019/Россия16+комедия
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