Прилучный и Толкалина снимаются в продолжении «Любовниц»

В Москве стартовали съемки фильма «Любовницы: Ответный удар» кинокомпании «Революция Фильм». Картина станет продолжением вышедших на экраны в 2019 году «Любовниц» с Александрой Бортич, Паулиной Андреевой и Юлией Александровой в главных ролях.
Режиссером проекта осталась снявшая первую часть Елена Хазанова, а главные роли на этот раз достались мужчинам — Павлу Прилучному, Роману Курцыну и Алексею Золотовицкому.
По сюжету герои картины Саша, Паша и Леша знакомятся на курсе терапии для мужчин, травмированных женщинами. Они не хотят быть жертвами и выходят на тропу войны, решая отомстить обидчицам за душевные раны.
История фильма «Любовницы: ответный удар» — это ни в коем случае не история мщения или разоблачения женщин. Хотя в начале сюжета наши герои именно такой целью и задаются. Но пройдя этот скользкий и явно ошибочный путь, они приходят совсем к другому выводу: причины многих жизненных неурядиц прежде всего стоит искать в себе.
В фильме также появятся Максим Виторган, Алена Бабенко, Любовь Толкалина и другие популярные актеры.
Картина «Любовницы: Ответный удар» снимается при поддержке Фонда кино и в партнерстве с онлайн-кинотеатром IVI. Съемки проходят в Москве и будут завершены уже в конце 2021 года.