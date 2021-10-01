Прилучный и Толкалина снимаются в продолжении «Любовниц»

История фильма «Любовницы: ответный удар» — это ни в коем случае не история мщения или разоблачения женщин. Хотя в начале сюжета наши герои именно такой целью и задаются. Но пройдя этот скользкий и явно ошибочный путь, они приходят совсем к другому выводу: причины многих жизненных неурядиц прежде всего стоит искать в себе.