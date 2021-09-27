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27 сентября 2021, новость

Елена Проклова пожаловалась на пенсию в 18 тыс. рублей

Актриса призналась, что не позаботилась о «подушке безопасности»
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фотографий
8
фотографий
8
фотографий

Советская и российская актриса Елена Проклова получает пенсию в размере 18 тыс. рублей. Об этом она рассказала в интервью изданию Day.ru.

По словам артистки, другого дохода у нее сейчас нет. Актриса заявила:

Новость
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Ну, 18 000 пенсии у меня есть. Главное, чтобы было здоровье, а там уж я придумаю, как жить. В моей профессии я ничего не решаю, я в этом плане человек зависимый. Сдавать жилье я не смогу, у нас один на всех дом в Подмосковье. Если я буду его сдавать, то где я буду жить? О «подушке безопасности» надо было заботиться раньше.
Елена Проклова

Проклова также рассказала журналистам, что в будущем хотела бы переехать в Сочи, где сейчас строится ее новый дом.

Напомним, ранее Елена Проклова стала героиней шоу «Секрет на миллион». Выпуск с ее участием вызвал широкий резонанс в обществе.

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