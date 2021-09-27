Елена Проклова пожаловалась на пенсию в 18 тыс. рублей

Ну, 18 000 пенсии у меня есть. Главное, чтобы было здоровье, а там уж я придумаю, как жить. В моей профессии я ничего не решаю, я в этом плане человек зависимый. Сдавать жилье я не смогу, у нас один на всех дом в Подмосковье. Если я буду его сдавать, то где я буду жить? О «подушке безопасности» надо было заботиться раньше.