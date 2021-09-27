Павел Прилучный снимается в сериале «Рынок шкур»: первые фото

Стартовали съемки провокационного сериала Сарика Андреасяна «Рынок шкур». Эротический триллер расскажет историю необычного бизнесмена Александра Шмидта по прозвищу Мэджик, который готов осуществить самые смелые и откровенные секс-фантазии своих клиентов. Роль Шмидта исполняет Павел Прилучный.
В сериале также снимаются Полина Максимова, Владимир Сычев, Виктория Богатырева, Янина Студилина, Олег Каменщиков, Никита Кологривый, Лиза Моряк, Михаил Горевой, Анна Чурина, Михаил Богдасаров и другие.
Знали ли вы, что около 300 тысяч женщин только в Москве оказывают эскорт-услуги? Имеем ли мы право осуждать их? Что движет теми, кто переступает через себя? <...> На все эти вопросы попытаемся ответить мы и наш главный герой.
Название сериала отсылает к известному телеграм-каналу «Рынок шкур» с анкетами десятков тысяч девушек, стоимость услуг которых варьируется от нескольких десятков тысяч до миллионов рублей. У каждой эскортницы есть не одна увлекательнейшая история о людях, чьи имена лучше не называть, эти рассказы и вдохновили создателей многосерийного проекта — сценариста Алексея Гравицкого и продюсеров Сарика и Гевонда Андреасянов.
«Рынок шкур» выйдет в одном из онлайн-кинотеатров в 2022 году.