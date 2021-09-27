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27 сентября 2021, фоторепортажСъемки

Павел Прилучный снимается в сериале «Рынок шкур»: первые фото

Актер сыграет необычного бизнесмена, который готов осуществить самые смелые фантазии своих клиентов
10
фотографий
10
фотографий

Стартовали съемки провокационного сериала Сарика Андреасяна «Рынок шкур». Эротический триллер расскажет историю необычного бизнесмена Александра Шмидта по прозвищу Мэджик, который готов осуществить самые смелые и откровенные секс-фантазии своих клиентов. Роль Шмидта исполняет Павел Прилучный.

В сериале также снимаются Полина МаксимоваВладимир Сычев, Виктория Богатырева, Янина Студилина, Олег Каменщиков, Никита Кологривый, Лиза Моряк, Михаил Горевой, Анна Чурина, Михаил Богдасаров и другие. 

Новость
Сарик Андреасян снимет сериал об эскорте
Знали ли вы, что около 300 тысяч женщин только в Москве оказывают эскорт-услуги? Имеем ли мы право осуждать их? Что движет теми, кто переступает через себя? <...> На все эти вопросы попытаемся ответить мы и наш главный герой.
Сарик Андреасян

Название сериала отсылает к известному телеграм-каналу «Рынок шкур» с анкетами десятков тысяч девушек, стоимость услуг которых варьируется от нескольких десятков тысяч до миллионов рублей. У каждой эскортницы есть не одна увлекательнейшая история о людях, чьи имена лучше не называть, эти рассказы и вдохновили создателей многосерийного проекта — сценариста Алексея Гравицкого и продюсеров Сарика и Гевонда Андреасянов.

«Рынок шкур» выйдет в одном из онлайн-кинотеатров в 2022 году.

Рынок шкур
2022/Россия18+драмакриминал
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