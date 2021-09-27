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27 сентября 2021, новость

Врачи рассказали о состоянии госпитализированной Гузеевой

Актриса переживала из-за возможных последствий коронавируса
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фотографий
9
фотографий
9
фотографий

Врачи не обнаружили COVID-19 у актрисы и телеведущей Ларисы Гузеевой. О состоянии госпитализированной артистки сообщает KP.RU со ссылкой на источники в медицинских кругах.

По данным издания, ведущей «Давай поженимся!» сделали компьютерную томографию и тест на коронавирус, однако оба исследования показали, что Гузеева не заразилась.

Новость
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Источник рассказал, что актриса сильно переживала из-за возможных последствий коронавируса. 62-летняя Гузеева так волновалась, что врачам пришлось дать ей валерьянку для успокоения.

Телеведущая почувствовала себя лучше только после того, как узнала результаты тестов. Ее могут выписать уже днем в понедельник, 27 сентября.

Ранее в СМИ появилась информация о том, что Гузееву госпитализировали в Коммунарку ночью 27 сентября. Сообщалось, что ведущую положили в больницу с подозрением на COVID-19 и начальное повреждение почек.

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