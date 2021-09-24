53-летний Крэйг получил военное звание как у Джеймса Бонда

Дэниэл Крэйг | Источник: Legion-Media.ru

Актер Дэниэл Крэйг стал почетным коммандером ВМС Великобритании — в таком же звании по сюжету служит его экранный герой Джеймс Бонд. Согласно сайту Королевского военно-морского флота страны, чин был присвоен 53-летнему артисту за его вклад в формирование позитивного образа британских военно-морских сил и поддержку семей военнослужащих.

После награждения Крэйг заявил:

Я очень признателен, получить звание почетного коммандера старшего звена для меня является большой честью. Дэниэл Крэйг

7 октября на российские экраны выйдет новая часть франшизы о приключениях Джеймса Бонда — «Не время умирать». Известно, что создатели шпионского триллера в процессе работы над фильмом тесно сотрудничали с Министерством обороны и ВМС Великобритании, которые предоставили необходимую технику и локации для съемок.