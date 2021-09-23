Певцов уйдет из штата «Ленкома» ради работы в Госдуме

Вот если бы он был худруком или директором театра, тогда он не имел бы права занимать эти должности. Сейчас мы прорабатываем правовой механизм — на основании какого договора он будет работать в «Ленкоме». Очевидно, это будет так же, как и у депутата Мосгордумы Евгения Герасимова, который играет на разовых в «Ленкоме».