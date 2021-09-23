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23 сентября 2021, новость

Певцов уйдет из штата «Ленкома» ради работы в Госдуме

Артист набрал 38,23% голосов в Медведковском округе Москвы
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Ставший депутатом Государственной думы актер Дмитрий Певцов будет вынужден покинуть штат театра «Ленком» после назначения.

По словам директора «Ленкома» Марка Варшавера, Певцов сможет остаться работать как артист на договорной основе. Его цитирует «МК»:

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Вот если бы он был худруком или директором театра, тогда он не имел бы права занимать эти должности. Сейчас мы прорабатываем правовой механизм — на основании какого договора он будет работать в «Ленкоме». Очевидно, это будет так же, как и у депутата Мосгордумы Евгения Герасимова, который играет на разовых в «Ленкоме».

Сейчас Певцов занят в театре в шести спектаклях — «Юнона и Авось», «Женитьба Фигаро», «Женитьба», «Фальстаф», «Все оплачено» и «Аквитанская львица».

Ранее сообщалось, что Дмитрий Певцов набрал 38,23% голосов в Медведковском одномандатном округе Москвы, будучи самовыдвиженцем. «Мои программные принципы работы в Думе — остановка пенсионной реформы, ограничение и регулирование в отношении мигрантов, работа по наказам жителей округа, защита русского языка и русской культуры», — рассказывал он.

Дмитрий Певцов - народный артист России. Был приглашен в труппу «Ленкома» в 1991 году. Актер также много снимается в кино и сериалах, таких как: «Турецкий гамбит», «День выборов», «Артистка», «Корабль», «В круге первом», «Бандитский Петербург», «Королева Марго».

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