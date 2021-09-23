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23 сентября 2021, фоторепортажКрасная дорожка

Гришаева с сыном, Кяро и другие звезды на кинопремьере

Актеры посетили светский показ юношеской мелодрамы «Вне зоны доступа»
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фотографий
11
фотографий
11
фотографий

В Москве состоялась светская премьера молодежной мелодрамы о жизни без смартфонов «Вне зоны доступа».

Картину первым зрителям представили исполнители главных ролей: Олег Чугунов, Маргарита Дьяченкова, Влас Кропалов и Нонна Гришаева, которую на премьере поддержал сын Илья Нестеров. Также премьеру посетили Кирилл Кяро, DJ Грув, Саша Новиков и другие знаменитости.

Вне зоны доступа
2021/Россия6+мелодрамакомедия
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По сюжету, поссорившись с отцом, 16-летний Иван вместо запланированного отдыха в Испании отправляется к своей тете и племяннице в деревню. Лето, которое уже казалось потерянным, внезапно оказывается не таким уж плохим, когда Ваня встречается со своими друзьями детства, Машей и Кириллом. После того, как молодой человек случайно топит свой телефон, ребята решают отказаться от гаджетов и интернета на все лето и оторваться по полной в офлайн-мире. Между тем, Ваня влюбляется в Машу, как и Кирилл. Перед парнями встает выбор — дружба или соперничество.

Фильм «Вне зоны доступа» выходит в широкий прокат 23 сентября.

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