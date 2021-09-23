Гришаева с сыном, Кяро и другие звезды на кинопремьере

По сюжету, поссорившись с отцом, 16-летний Иван вместо запланированного отдыха в Испании отправляется к своей тете и племяннице в деревню. Лето, которое уже казалось потерянным, внезапно оказывается не таким уж плохим, когда Ваня встречается со своими друзьями детства, Машей и Кириллом. После того, как молодой человек случайно топит свой телефон, ребята решают отказаться от гаджетов и интернета на все лето и оторваться по полной в офлайн-мире. Между тем, Ваня влюбляется в Машу, как и Кирилл. Перед парнями встает выбор — дружба или соперничество.