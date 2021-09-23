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23 сентября 2021, новость

Гузеева призналась, что плакала после съемок «Давай поженимся!»

Ведущая рассказала о тяжелых моментах в студии популярного шоу
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фотографий
7
фотографий
7
фотографий

Ведущая программы «Давай поженимся!» на «Первом канале» Лариса Гузеева призналась, что в ее жизни были случаи, когда гости передачи доводили ее до слез. В интервью для YouTube-канала «Скажи Гордеевой» она рассказала, что несколько раз плакала в гримерке после съемок.

Телеведущая отметила, что у нее невероятное терпение. «Я думаю, что если бы у меня не было такого терпения адового, то 14 сезонов мы бы не продержались. Это же производство, понимаете. <...> Представляете количество людей, которые задействованы, они все сидят на зарплате, все, и операторы, и свет, ну вы сами видите, и редакторы», — заявила она.

Однако, по словам Гузеевой, изредка возникают ситуации, когда гости «Давай поженимся!» переходят границы.

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Они говорят там, наверное, своим подругам, друзьям: «Я сейчас эту Гузееву сделаю». Вот они приезжают и хотят сделать это. Некоторым удается, потому что я же живая, я плачу в гримерке, естественно.
Лариса Гузеева

В качестве примера телеведущая вспомнила историю, когда она поссорилась с матерью одной из невест. Гузеева рассказала, что пыталась объяснить женщине, что ей необходимо перестать опекать взрослую дочь, которая, по ее словам, выглядела несчастной, но родительница ее не слушала. «Я думала, я сойду с ума. У меня поднялось давление. Я пыталась ее переубедить, что нельзя так, это твоя дочь, и у твоей дочери одна жизнь. <...> Я пыталась, но у меня никак не получалось», — заключила она.

3.6
Давай поженимся!
2008/Россия16+ток-шоу
Моя оценка

Шоу «Давай поженимся!» выходит на «Первом канале» с 2008 года. Согласно условиям программы, герою выпуска — жениху или невесте — предлагается сделать выбор из трех кандидатов, каждый из которых рассказывает о себе и пытается завоевать сердце участника различными способами. Вместе с Гузеевой передачу ведет также Роза Сябитова. Ранее соведущей Гузеевой и Сябитовой также была астролог Василиса Володина, но она перестала появляться в студии из-за пандемии коронавируса.

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