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21 сентября 2021, фоторепортажКрасная дорожка

Дождь и поцелуи: звезды на первых премьерах «Кинотавра 2021»

Рассказываем о кинопремьерах, открывших конкурсную программу фестиваля, и показываем знаменитостей, посетивших их

Фестиваль «Кинотавр 2021», торжественно открывший работу в Сочи, представил гостям и зрителям первые конкурсные фильмы, показы которых посетили звезды российского кино: Ирина Горбачева, Варвара Шмыкова, Екатерина Шпица, Равшана Куркова, Юлия Снигирь, Сергей Бурунов, Нонна Гришаева, Ингеборга Дапкунайте и Чулпан Хаматова (возглавившие жюри короткого метра и основного конкурса соответственно), Дарья Екамасова, Егор Корешков, Федор Бондарчук, Петр Федоров, Юра Борисов и многие другие. 

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Паль на кладбище, Михалкова с пушкой

Первым в рамках основного конкурса на смотре в Сочи был представлен дебютный фильм 61-летнего театрального режиссера и художественного руководителя «Современника» Виктора Рыжакова «День мертвых».

День мертвых
2021/Россия18+драма
Моя оценка

Картина рассказывает об отношениях взрослого сына (Александр Паль) с матерью (Агриппина Стеклова), в родительскую субботу отправившихся в своеобразное турне по кладбищам, чтобы навестить могилы всех своих многочисленных почивших родственников. В пути вскрываются проблемы взаимопонимания, и к концу поездки герои становятся ближе.

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Михалкова и Яценко на съемках фильма-погони: репортаж с площадки

Еще один фильм из программы 32-го «Кинотавра» — кровавое роуд-муви Кирилла Соколова «Оторви и выбрось» — также рассказывает о сложных отношениях внутри семьи. Главные роли исполнили Анна Михалкова, Александр Яценко, Виктория Короткова и 10-летняя на момент съемок Софья Кругова.

По сюжету, отсидевшая в тюрьме четыре года Оля (Короткова) хочет начать жизнь с чистого листа вместе со своей дочерью. Правда, отдавать внучку деспотичная бабушка Вера Павловна (Михалкова) вовсе не собирается. В итоге семейный конфликт превращается в грандиозную погоню, в которую включаются все новые участники, а события окончательно выходят из-под контроля, когда в руки героев попадает оружие.

Якутия и Владивосток

В ходе третьего дня фестиваля был показан фильм «Нуучча» режиссера Владимира Мункуева. События в фильме разворачиваются в конце ХIX века в Якутской области. В центре сюжета — семейная пара, только что похоронившая второго ребенка, и русский каторжник, который, по приказу местного князя, должен жить у них. Однако поселенец не только не желает искать общий язык с хозяевами дома, но и хочет сам стать хозяином. В главной роли в фильме по мотивам произведений польского писателя и этнографа Вацлава Серошевского снялся Сергей Гилев.

Нуучча
2021/Россиядрама
Моя оценка

Еще одна любопытная премьера «Кинотавра» — «Владивосток» Антона Борматова с Иваном Шахназаровым и Анастасией Талызиной в главных ролях — история о совершившем непредумышленное убийство и пустившемся в бега Викторе, который встречает девушку по имени Ника и влюбляется в нее. Героиня пытается помочь молодому человеку покинуть страну, однако судьба распоряжается по-своему.

Напомним, «Кинотавр 2021» продлится до 25 сентября. Смотр закроет фильм «Разжимая кулаки» — режиссерская работа ученицы Александра Сокурова Киры Коваленко, ставшая триумфатором минувшего Каннского фестиваля в программе «Особый взгляд». 

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