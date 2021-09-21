Дождь и поцелуи: звезды на первых премьерах «Кинотавра 2021»

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Паль на кладбище, Михалкова с пушкой

Первым в рамках основного конкурса на смотре в Сочи был представлен дебютный фильм 61-летнего театрального режиссера и художественного руководителя «Современника» Виктора Рыжакова «День мертвых».

День мертвых 2021 / Россия 18+ драма Моя оценка Хочу посмотреть

Картина рассказывает об отношениях взрослого сына (Александр Паль) с матерью (Агриппина Стеклова), в родительскую субботу отправившихся в своеобразное турне по кладбищам, чтобы навестить могилы всех своих многочисленных почивших родственников. В пути вскрываются проблемы взаимопонимания, и к концу поездки герои становятся ближе.

По сюжету, отсидевшая в тюрьме четыре года Оля (Короткова) хочет начать жизнь с чистого листа вместе со своей дочерью. Правда, отдавать внучку деспотичная бабушка Вера Павловна (Михалкова) вовсе не собирается. В итоге семейный конфликт превращается в грандиозную погоню, в которую включаются все новые участники, а события окончательно выходят из-под контроля, когда в руки героев попадает оружие.

Якутия и Владивосток

В ходе третьего дня фестиваля был показан фильм «Нуучча» режиссера Владимира Мункуева. События в фильме разворачиваются в конце ХIX века в Якутской области. В центре сюжета — семейная пара, только что похоронившая второго ребенка, и русский каторжник, который, по приказу местного князя, должен жить у них. Однако поселенец не только не желает искать общий язык с хозяевами дома, но и хочет сам стать хозяином. В главной роли в фильме по мотивам произведений польского писателя и этнографа Вацлава Серошевского снялся Сергей Гилев.

Нуучча 2021 / Россия драма Моя оценка Хочу посмотреть

Еще одна любопытная премьера «Кинотавра» — «Владивосток» Антона Борматова с Иваном Шахназаровым и Анастасией Талызиной в главных ролях — история о совершившем непредумышленное убийство и пустившемся в бега Викторе, который встречает девушку по имени Ника и влюбляется в нее. Героиня пытается помочь молодому человеку покинуть страну, однако судьба распоряжается по-своему.