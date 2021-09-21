Mail.ruПочтаМой МирОдноклассникиВКонтактеИгрыЗнакомстваНовостиПоискОблакоComboВсе проекты
Наверх
21 сентября 2021, новость

Создатели «Хода королевы» ответили на вопрос о продолжении

Продюсеры пообещали новый проект с Аней Тейлор-Джой
Аня Тейлор-Джой в сериале «Ход королевы»

Мини-сериал «Ход королевы» закончен, у него не будет продолжения, рассказали Deadline исполнительные продюсеры шоу Скотт Фрэнк и Уильям Холберг. По словам кинематографистов, они не хотят создавать второй сезон драмы, так как боятся испортить оригинальную историю.

Новость
Королева крика и шахмат: все о гипнотической Ане Тейлор-Джой
Чувствую, что мы уже рассказали эту историю. Боюсь, если мы продолжим, то разрушим, что уже сказали.
Скотт Фрэнк

При этом продюсеры пообещали фанатам, что выпустят другой сериал с Аней Тейлор-Джой. О каком проекте идет речь, они не уточнили.

Семисерийная драма «Ход королевы», рассказывающая вымышленную историю талантливой американской шахматистки Бет Хармон, вышла на Netflix в 2020 году. Шоу получило 11 статуэток «Эмми», а также удостоилось двух «Золотых глобусов».

Напомним, ранее советская шахматистка Нона Гаприндашвили подала в суд на Netflix из-за ложной информации, приведенной в «Ходе королевы».

Поделиться с друзьями!
Смотрите еще
Аня Тейлор-Джой
Anya Taylor-Joy
599 р.
Ход королевы
Названы лучшие актеры и сериалы года по версии «Эмми»
Скотт Фрэнк
Scott Frank
Советская шахматистка подала в суд на Netflix за ложь в сериале
Петров снимется в сериале для Netflix
Устинова и Бекмамбетов создадут сериал для Netflix
Постаревшего Мистера Бина заметили на новых съемках
В сети нашли пародию на Netflix с вымышленными фильмами
Кэтрин Зета-Джонс сыграет Мортишу Аддамс в сериале Тима Бертона
Стало известно, кто сыграет Вронского в сериале с Ходченковой
Netflix снимет сериал про покемонов
Бондарчук и Борисов снимутся с Ходченковой в «Анне К» от Netflix
«Майор Гром» стал самым популярным фильмом на Netflix
Критиковавший стриминги Спилберг подписал контракт с Netflix
В Netflix рассказали о сюжете анимационного приквела «Ведьмака»
Netflix выкупил фильм Собчак о скопинском маньяке
Фильм Козловского «Чернобыль» купил Netflix
Ходченкова сыграет Каренину в сериале Netflix
34-летняя Линдси Лохан вернется в кино
Звезда «50 оттенков серого» получила новую роль
Экспертов удивил гонорар Крэйга за роль в сиквеле «Достать ножи»
Американские актеры назвали лучшие фильмы и сериалы года
Сериалы-загадки: 9 любовных драм с неожиданным твистом в сюжете
Киану Ривз сыграет в экранизации собственного комикса
Кинокритики наградили лучших актеров года
Названы победители премии «Золотой глобус 2021»: полный список
13 крутых европейских сериалов, нашумевших и не очень
«Довод», Калкин, карантин: самые смешные мемы 2020 года из кино
СМИ: Netflix избавился от фильмов с Деппом и возмутил соцсети
Названы лучшие актер и актриса года
Киноитоги 2020: лучшие фильмы, сериалы и актеры года
Звезда «Хода королевы» сыграет в экранизации романа Набокова
Королева крика и шахмат: все о гипнотической Ане Тейлор-Джой
Неузнаваемая Лоуренс и ДиКаприо в очках: первые кадры со съемок
Эллен Пейдж объявила себя трансгендером и сменила имя
Сыгравший Фредди Крюгера актер снимется в «Очень странных делах»
10 самых любопытных и обсуждаемых сериалов и фильмов сезона
71-летняя Мэрил Стрип прочитает рэп в новом фильме от Netflix
73-летний Шварценеггер впервые сыграет главную роль в сериале
Сериал с Воробьевым вошел в список провалов Netflix
Звезду «Черной Пантеры» посмертно выдвинут на «Оскар»
Стало известно, как будут выглядеть Тэтчер и Диана в «Короне»
Звезда «Гарри Поттера» играет Бугимена: первое фото в образе
Сразу три популярных сериала закрыли из-за коронавируса
Милли Бобби Браун сыграет мошенницу в новом триллере Netflix
Терон ответила на вопрос о продолжении «Бессмертной гвардии»
Сериал о юной ведьме Сабрине внезапно решили закрыть
Киркоров высказался о фильме про «Евровидение»
Милли Бобби Браун в образе сестры Шерлока Холмса: первые кадры
Воробьев поделился впечатлениями от работы в Голливуде
Воробьев показал себя на съемках сериала со звездами Голливуда
Дауни-мл. спродюсирует сериал про мальчика с рогами оленя
Новые трейлеры
Хэллоуин убивает
Дублированный трейлер №2
Финч
Трейлер (англ.)
Цыпленок жареный
Трейлер
Осужденная
Трейлер (англ.)
Вокруг света за 80 дней
Тизер (англ.)
Сексуальное просвещение
Трейлер (англ.)
Аллея кошмаров
Тизер-трейлер (англ.)
Ломка
Трейлер (англ.)
Больше рекомендаций
Рекомендуем посмотреть
ФильмыСериалы
Авто
Renault Kaptur: все о машине, которую дарят за онлайн-голосовани Власти разыгрывают кроссовер Renault Kaptur среди тех, кто проголосовал на выборах онлайн. Авто Mail.ru подробно рассказывает об обновившемся в прошлом году автомобиле, который можно было выиграть
Дети
15-летняя дочь Табакова и Зудиной стала звездой соцсетей (фото) Мария Табакова опубликовала семейное фото
Здоровье
Хирурги извлекли из гениталий подростка застрявший USB-кабель Мальчик ввел кабель в уретру, чтобы измерить длину своего пениса.
Расписание фильма «»СписокНа карте
Сегодня
Весь деньУтроДеньВечер и ночь
00:00
09:00
18:00
03:00
История моих просмотров
СкрытьПоказать
Смотреть онлайн
Фильмы
Сериалы
Каналы ТВ
Рекомендации
Фильмы
Расписание и билеты
Фильмы онлайн
Лучшие фильмы
Подборки
Календарь кинопремьер
Все фильмы
Премии
Сериалы
Новинки
Сериалы онлайн
Лучшие сериалы
Подборки
Календарь сериалов
Телешоу
Все сериалы
Телепрограмма
Избранные
Центральные
Местные
Спортивные
Фильмы и Сериалы
Детские
Все каналы
Онлайн ТВ
Помощь
Звезды
Интервью
Красные дорожки
Статьи про звезд
Съемки
Сегодня родились
Mail.RuО компанииРеклама
Отменить
Мобильная версияРедакцияУсловия использования материаловПомощь