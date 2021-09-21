Создатели «Хода королевы» ответили на вопрос о продолжении

Аня Тейлор-Джой в сериале «Ход королевы»

Мини-сериал «Ход королевы» закончен, у него не будет продолжения, рассказали Deadline исполнительные продюсеры шоу Скотт Фрэнк и Уильям Холберг. По словам кинематографистов, они не хотят создавать второй сезон драмы, так как боятся испортить оригинальную историю.

Чувствую, что мы уже рассказали эту историю. Боюсь, если мы продолжим, то разрушим, что уже сказали. Скотт Фрэнк

При этом продюсеры пообещали фанатам, что выпустят другой сериал с Аней Тейлор-Джой. О каком проекте идет речь, они не уточнили.

Семисерийная драма «Ход королевы», рассказывающая вымышленную историю талантливой американской шахматистки Бет Хармон, вышла на Netflix в 2020 году. Шоу получило 11 статуэток «Эмми», а также удостоилось двух «Золотых глобусов».