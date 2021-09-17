Бледанс, Волкова, Бондарчук с сыном на презентации СТС

В концертном зале «Академия» состоялась презентация юбилейного сезона СТС, который в этом году отмечает 25-летие. Гостями вечера стали лица канала и приглашенные звезды: Федор Бондарчук, Сергей Бурунов, Сергей Светлаков, Нонна Гришаева, Екатерина Волкова, Прохор Шаляпин, Эвелина Бледанс, Лена Ленина, Анна Невская, Агния Кузнецова, Олег Гаас, Валя Карнавал, Артур Бабич, Полина Ауг, Александр Белькович, Никита Тарасов, Михаил Кремер, Дмитрий Красилов и многие другие.
Масштабные шоу
Премьеры нового сезона представили генеральный директор «СТС Медиа» Вячеслав Муругов и генеральный продюсер Антон Федотов. Муругов отметил высокую конкуренцию, сложившуюся не только между телеканалами, но и между телевидением и онлайн-платформами:
При этом есть уникальная территория, на которой телевидение остается вне конкуренции, — и это масштабные шоу. На них и построен наш самый смелый эксперимент этого сезона — запуск новой праймовой линейки.
С понедельника по четверг в 20:00 зрителей СТС будут ждать легендарный «Форт Боярд» с Сергеем Буруновым, «Полный блэкаут» с Сергеем Светлаковым, спортивно-развлекательный проект «Русский ниндзя», а также новое комедийно-игровое шоу «Не дрогни», которое возглавит тройка ведущих — Михаил Галустян, Валя Карнавал и Артур Бабич.
Кроме приключенческих шоу, в новом сезоне появятся и юмористические: новая игра от создателей КВН «Суперлига» и большое скетчшоу «Свои!» Сергея Светлакова.
Новые сериалы
Для поклонников сериалов также готовятся сюрпризы. Так, звезда «Кухни» Елена Подкаминская вернется на канал с новой комедией «Жена олигарха», а Нонна Гришаева порадует космической историей «Гелий-3» режиссера и продюсера Ильи Куликова. Ближайшая премьера состоится 20 сентября — сериал «Готовы на все», в котором Агния Кузнецова впервые сыграет главную комедийную роль.
Среди премьер нового сезона — «Семейка» с Борисом Дергачевым и Ольгой Дибцевой, «Марта» с юной звездой Витой Корниенко и комедия об альтернативной службе в цирке «Сальто-мортале». Зрителей ждут и продолжения любимых сериалов, в числе которых «Дылды», «Родком», «Гости из прошлого», «Корни» и «СеняФедя».