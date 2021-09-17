Бледанс, Волкова, Бондарчук с сыном на презентации СТС

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Масштабные шоу

Премьеры нового сезона представили генеральный директор «СТС Медиа» Вячеслав Муругов и генеральный продюсер Антон Федотов. Муругов отметил высокую конкуренцию, сложившуюся не только между телеканалами, но и между телевидением и онлайн-платформами:

При этом есть уникальная территория, на которой телевидение остается вне конкуренции, — и это масштабные шоу. На них и построен наш самый смелый эксперимент этого сезона — запуск новой праймовой линейки.

С понедельника по четверг в 20:00 зрителей СТС будут ждать легендарный «Форт Боярд» с Сергеем Буруновым, «Полный блэкаут» с Сергеем Светлаковым, спортивно-развлекательный проект «Русский ниндзя», а также новое комедийно-игровое шоу «Не дрогни», которое возглавит тройка ведущих — Михаил Галустян, Валя Карнавал и Артур Бабич.

Кроме приключенческих шоу, в новом сезоне появятся и юмористические: новая игра от создателей КВН «Суперлига» и большое скетчшоу «Свои!» Сергея Светлакова.

Новые сериалы

Для поклонников сериалов также готовятся сюрпризы. Так, звезда «Кухни» Елена Подкаминская вернется на канал с новой комедией «Жена олигарха», а Нонна Гришаева порадует космической историей «Гелий-3» режиссера и продюсера Ильи Куликова. Ближайшая премьера состоится 20 сентября — сериал «Готовы на все», в котором Агния Кузнецова впервые сыграет главную комедийную роль.

Гелий-3 2022 / Россия 16+ фантастика комедия Хочу посмотреть

Среди премьер нового сезона — «Семейка» с Борисом Дергачевым и Ольгой Дибцевой, «Марта» с юной звездой Витой Корниенко и комедия об альтернативной службе в цирке «Сальто-мортале». Зрителей ждут и продолжения любимых сериалов, в числе которых «Дылды», «Родком», «Гости из прошлого», «Корни» и «СеняФедя».