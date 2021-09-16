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16 сентября 2021, новость

Шварценеггер и ДеВито снимутся в «Близнецах» 33 года спустя

Актеры появятся в сиквеле популярной комедии
Арнольд Шварценеггер и Дэнни ДеВито в фильме «Близнецы» | Источник: Legion-Media.ru

ТАСС, 15 сентября. Съемки второй части комедийного фильма «Близнецы» начнутся в 2022 году. Об этом режиссер и продюсер проекта Айван Райтман рассказал в опубликованном во вторник интервью интернет-журналу Deadline.

Новость
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По его словам, новый фильм будет назвываться «Тройняшки» и в нем появится третий главный герой. Съемки запланированы на январь следующего года и пройдут в Бостоне (штат Массачусетс, США). 

Согласно сценарию, у героев картины — двойняшек, которых снова сыграют Арнольд Шварценеггер и Дэнни ДеВито, — обнаружится еще один брат, его на экране воплотит американский актер и комик Трейси Морган.

Как пояснил режиссер, третий ребенок родился в тайне, не зная своих братьев. «В самом начале фильма они встречаются и достигают связи друг с другом [даже] после стольких лет», — добавил он. По словам Райтмана, это будет «фильм о семье и о том, что, какими бы разными мы ни были, нужно научиться ладить друг с другом».

«Близнецы» — криминальная комедия, вышедшая на экраны в 1988 году. По сюжету, в ходе генетического эксперимента новорожденных близнецов, которые совершенно не похожи друг на друга, разлучают на долгие годы. Братья наконец встречаются и отправляются в путешествие по стране на поиски своей матери.

7.4
Близнецы
1988/СШАдрамакомедия
Моя оценка

Это не единственная совместная работа актеров: они также появлялись вместе в комедиях «Последний киногерой» и «Джуниор».

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