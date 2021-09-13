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13 сентября 2021, новость

По мотивам «Преступления и наказания» снимут сериал про 90-е

Режиссером проекта станет Жора Крыжовников
Жора Крыжовников

МОСКВА, 13 сентября. /ТАСС/. Режиссер Жора Крыжовников работает над экранизацией романа «Преступление и наказание» Федора Достоевского. Съемки восьмисерийного проекта начнутся летом 2022 года, сообщили ТАСС в пресс-службе компании «Водород».

Крыжовников рассказал, что идея сериала по Достоевскому появилась во время съемок фильма «Лед 2». «Меня роман "Преступление и наказание" интересовал давно. Моя короткометражка "Нечаянно" — это Раскольников без идеологии. И сейчас, перечитывая дневники Федора Михайловича, я удивлен, сколь часто он использует слово «нечаянно», говоря об убийстве Раскольникова».

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Мы нашли одновременно близкое и уже далекое для нас время 1992 года, когда рухнул Советский Союз, остановилось все, что могло остановиться, люди остались наедине с собой, без ощущения будущего. И именно в этой социально-культурной ситуации «Преступление и наказание» работает особенно остро.
Жора Крыжовников

Как отметил продюсер Александр Андрющенко, Крыжовников способен рассказать классику так, чтобы современный зритель не смог оторваться от фильма. По мнению продюсера Федора Бондарчука, в прочтении режиссера роман Достоевского обретет новое оригинальное звучание. Соавтором сценария выступает Алина Тяжлова.

Сериал «Преступление и наказание — 1992», производством которого занимаются компания «Водород» и «НМГ Студия», выйдет в линейке more originals сервиса more.tv. Драматический детектив будет состоять из восьми эпизодов.

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