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13 сентября 2021, новость

88-летний Станислав Любшин госпитализирован после спектакля

Актер поскользнулся и упал, ударившись головой
Станислав Любшин | Источник: PersonaStars

Народный артист Станислав Любшин поскользнулся во время спектакля в МХТ, сообщает РИА «Новости» со ссылкой на источник в учреждении культуры.

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Сейчас 88-летний актер госпитализирован, за его состоянием наблюдают врачи. В театре рассказали, что травм у Любшина нет. При этом источник издания «МК» утверждает, что у него диагностировали ушибленную рану затылка. 

Инцидент произошел во время спектакля «Чайка», где Любшин играет Сорина. Герой артиста падает, и Любшин упал неудачно, ударившись головой. Спектакль он доиграл.

Станислав Любшин – актер театра и кино, снимался в фильмах «Не стреляйте в белых лебедей», «Пять вечеров», «Кин-дза-дза» и др.

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