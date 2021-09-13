88-летний Станислав Любшин госпитализирован после спектакля

Станислав Любшин | Источник: PersonaStars

Народный артист Станислав Любшин поскользнулся во время спектакля в МХТ, сообщает РИА «Новости» со ссылкой на источник в учреждении культуры.

Сейчас 88-летний актер госпитализирован, за его состоянием наблюдают врачи. В театре рассказали, что травм у Любшина нет. При этом источник издания «МК» утверждает, что у него диагностировали ушибленную рану затылка.

Инцидент произошел во время спектакля «Чайка», где Любшин играет Сорина. Герой артиста падает, и Любшин упал неудачно, ударившись головой. Спектакль он доиграл.