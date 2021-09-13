Mail.ruПочтаМой МирОдноклассникиВКонтактеИгрыЗнакомстваНовостиПоискОблакоComboВсе проекты
Наверх
13 сентября 2021, фоторепортажКрасная дорожка

Пенелопа Крус получила кубок как лучшая актриса

В Венеции подвели итоги международного кинофестиваля и наградили победителей
20
фотографий
20
фотографий
20
фотографий

Главные призы

ВЕНЕЦИЯ, 11 сентября. /ТАСС/. Главная премия 78-го Венецианского кинофестиваля — «Золотой лев Святого Марка» — присужден фильму «Событие» француженки Одри Диван. Об этом объявило в субботу международное жюри во главе с южнокорейским режиссером Поном Джун-хо на торжественной церемонии награждения во Дворце кино, сообщает корреспондент ТАСС.

Новость
Диана, Бергман и Борисов: 15 самых громких премьер Венеции 2021

Действие драмы «Событие» разворачивается в 1963 году, в центре сюжета оказывается молодая студентка. Блестящее будущее девушки оказывается под угрозой, когда она узнает о беременности: аборты в ее стране в это время были под запретом. Девушка пытается найти выход из сложившейся ситуации. Для Одри Диван картина «Событие» стала второй полнометражной работой. Главную роль в ленте сыграла Анамария Вартоломей.

«Серебряного льва Святого Марка» за лучшую режиссуру присудили Джейн Кэмпион за фильм «Власть пса». Драма основана на одноименном романе американского писателя Томаса Сэвиджа. Съемки фильма проходили на родине режиссера в Новой Зеландии в сотрудничестве с Netflix.

Кэмпион стала первой женщиной-режиссером, получившей «Золотую пальмовую ветвь» Каннского кинофестиваля за фильм «Пианино». Ее авторству также принадлежат картины «Ангел за моим столом», удостоившаяся ранее Специального приза жюри Венецианского кинофестиваля, и «Яркая звезда».

Паоло Соррентино удостоен Гран-при жюри за фильм «Рука Бога». Автобиографическая лента о его детских годах в Неаполе и большой потере выйдет на Netflix.

Рука Бога
2021/Италия18+драма
Моя оценка

Лучшие актеры

Исполнитель главной роли в фильме Соррентино — Филиппо Скотти, сыгравший режиссера в подростковом возрасте, — удостоился премии имени Марчелло Мастроянни как лучший начинающий актер. Соррентино рассказал, что считает картину самой личной из всех своих работ.

Исполнитель главной роли в филиппинской картине «На работе. Пропавшие 8» Джон Арсилья получил Кубок Вольпи как лучший актер. Режиссером ленты о коррупции выступил Эрик Матти.

Пенелопа Крус за роль в фильме «Параллельные матери» Педро Альмодовара удостоена Кубка Вольпи как лучшая актриса.

Параллельные матери
2021/Испаниядрама
Моя оценка

Другие награды

Спецприз жюри присужден итальянской картине «Дыра» режиссера Микеланджело Фраммартино. Актриса Мэгги Джилленхол, представившая свой режиссерский дебют — драму «Потерянная дочь» по мотивам произведения писательницы Элены Ферранте «Незнакомая дочь», — получила приз за лучший сценарий. Предыдущие работы Фраммартино — «Дар» и «Четырежды» — также отличали близость к документальности и размеренность повествования.

Напомним, 78-й Венецианский кинофестиваль прошел с 1 по 11 сентября 2021 года на острове Лидо. Председателем жюри стал режиссер Пон Джун-хо, вместе с ним конкурс судили режиссеры Хлоя Чжао, Александр Нанэу и Саверио Костанцо, а также актрисы Виржини Эфира, Синтиа Эриво и Сара Гадон.

Все победители Венецианского кинофестиваля
Поделиться с друзьями!
Смотрите еще
Филиппо Скотти
Filippo Scotti
Параллельные матери
Борисов, Раппопорт, Уколова: наши на премьерах в Венеции
Пианино
Пенелопа Крус
Penelope Cruz
Акиньшина, Волкова, Кяро на премьере сериала «Контейнер»
Потерянная дочь
Джейн Кэмпион
Jane Campion
Пугачева, Галкин, Бондарчук, Собчак на премьере «Вертинского»
Паоло Соррентино
Paolo Sorrentino
Четырежды
Бондарчук, Дорн, Лолита на премьере фильма Серебренникова
Одри Диван
Audrey Diwan
Пон Джун-хо
Bong Joon-ho
От Курковой до Бони: звезды на премьере сериала Стычкина
Власть пса
Дыра
Кинчева, Агалакова, Суркова: звезды на премьере-девичнике
Событие
Джон Арсилья
John Arcilla
Зендая, Кристен Стюарт, Бандерас: звезды на премьерах в Венеции
Мэгги Джилленхол
Maggie Gyllenhaal
Рука Бога
Кирстен Данст с братом, Камбербэтч с женой на премьере в Венеции
Яркая звезда
Педро Альмодовар
Pedro Almodovar
Крус, Альмодовар и топ-модели на открытии фестиваля в Венеции
Диана, Бергман и Борисов: 15 самых громких премьер Венеции 2021
Петров с возлюбленной, Аксенова и другие на премьере «Нефутбола»
Назван победитель «Новой волны 2021»
Валерия, Киркоров, Билан: все звезды на вечере Баскова
Шпица, Бледанс, Голубкина: звезды на премьере «Косы»
Шпица, Яглыч, Михалкова: звезды на фестивале «Короче»
Бледанс с сыном, Борщева с дочкой: звезды на кинопремьере
Самбурская, Гренц, Хакамада на премьере фильма с Джекманом
Zivert, Кока и Niletto: звезды на открытии «Новой волны 2021»
Актера «Полицейского с Рублевки» увезли в больницу со съемок
Янковского наградили на международном кинофестивале
Бородина с дочерьми, Водонаева с сыном на кинопремьере
Бледанс, Водонаева, Дакота: звезды на премьере нашумевшей ленты
Джонни Депп получит почетную премию на международном фестивале
Водонаева, Самбурская и Элджей на премьере «Отряда самоубийц»
Райан Рейнольдс представил фильм «Главный герой» вместе с женой
Борщева, Жидков, Левкин с детьми на премьере мультфильма
Снигирь, Литвинова и другие на премьере «Красотки на взводе»
Сразу два фильма с Борисовым поборются за призы в Венеции
Муцениеце, Зудина с Табаковым на открытии фестиваля Пореченкова
Звезды на красной дорожке закрытия Каннского кинофестиваля 2021
От Бони до Кузнецова: звезды на премьерах Каннского фестиваля
16-летняя дочь Джулии Робертс поддержала отца в Каннах
Шэрон Стоун произвела фурор на премьере фильма в Каннах
Дочь Джуда Лоу и супермодели: звезды на красных дорожках Канн
Пересильд, Хаматова, Колокольников на премьере фильма в Каннах
Мэтт Дэймон не сдержал слез на премьере в Каннах
Биркин с дочкой, Юппер, Марсо: звезды на премьерах в Канне
Манижа, Собчак, Агутин: звезды на закрытии фестиваля «Жара»
Собчак, Алсу, Варум и Королёва: все звезды на фестивале «Жара»
Бузова в новом образе, Дава, Брежнева: фото с первого дня «Жары»
Кожевникова с детьми, Муцениеце и другие звезды на кинопремьере
Арзамасова появилась на премьере своего нового фильма
Шарлиз Терон и Вин Дизель представили «Форсаж 9» в США
Тарасова, Безрукова, Дюжев: звезды на премьере фильма с Беллуччи
Безрукова и тиктокеры на премьере новой комедии
Шпица с сыном, Иванова с дочерью: звезды на премьере мультфильма
Бурунов, Зудина, Мороз с отцом представили «Содержанок»
Подкаминская и Лавров снимаются вместе
От Безруковой до Гайдуляна: звезды на показе «Красного Призрака»
Хелена Бонем Картер, Пол Мескал и другие на церемонии BAFTA
Новые трейлеры
Прошлой ночью в Сохо
Дублированный трейлер
Дракулов
Трейлер
Неисправимый Рон
Дублированный трейлер №2
Герда
Трейлер
Матрица: Воскрешение
Дублированный трейлер
Матрица: Воскрешение
Трейлер (англ.)
Множественные святые Ньюарка
Трейлер №2 (англ.)
Не смотрите наверх
Тизер (англ., рус.суб.)
Больше рекомендаций
Рекомендуем посмотреть
ФильмыСериалы
Популярные темы на «Детях»
В декрете сидят до 3 лет от лени, чтобы не работать? 732
Просто выговорится .. не судите строго. 652
Забавные картинки 521
Забавные картинки 487
Леди
Брат Кейт Миддлтон женился Джеймс Миддлтон связал себя узами брака с Ализе Тевенет
Здоровье
Тяжелобольной Андрей Губин рассказал о состоянии своего здоровья И объяснил, куда он исчезал на долгое время.
Расписание фильма «»СписокНа карте
Сегодня
Весь деньУтроДеньВечер и ночь
00:00
09:00
18:00
03:00
История моих просмотров
СкрытьПоказать
Смотреть онлайн
Фильмы
Сериалы
Каналы ТВ
Рекомендации
Фильмы
Расписание и билеты
Фильмы онлайн
Лучшие фильмы
Подборки
Календарь кинопремьер
Все фильмы
Премии
Сериалы
Новинки
Сериалы онлайн
Лучшие сериалы
Подборки
Календарь сериалов
Телешоу
Все сериалы
Телепрограмма
Избранные
Центральные
Местные
Спортивные
Фильмы и Сериалы
Детские
Все каналы
Онлайн ТВ
Помощь
Звезды
Интервью
Красные дорожки
Статьи про звезд
Съемки
Сегодня родились
Mail.RuО компанииРеклама
Отменить
Мобильная версияРедакцияУсловия использования материаловПомощь