Пенелопа Крус получила кубок как лучшая актриса

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Главные призы

ВЕНЕЦИЯ, 11 сентября. /ТАСС/. Главная премия 78-го Венецианского кинофестиваля — «Золотой лев Святого Марка» — присужден фильму «Событие» француженки Одри Диван. Об этом объявило в субботу международное жюри во главе с южнокорейским режиссером Поном Джун-хо на торжественной церемонии награждения во Дворце кино, сообщает корреспондент ТАСС.

Действие драмы «Событие» разворачивается в 1963 году, в центре сюжета оказывается молодая студентка. Блестящее будущее девушки оказывается под угрозой, когда она узнает о беременности: аборты в ее стране в это время были под запретом. Девушка пытается найти выход из сложившейся ситуации. Для Одри Диван картина «Событие» стала второй полнометражной работой. Главную роль в ленте сыграла Анамария Вартоломей.

«Серебряного льва Святого Марка» за лучшую режиссуру присудили Джейн Кэмпион за фильм «Власть пса». Драма основана на одноименном романе американского писателя Томаса Сэвиджа. Съемки фильма проходили на родине режиссера в Новой Зеландии в сотрудничестве с Netflix.

Кэмпион стала первой женщиной-режиссером, получившей «Золотую пальмовую ветвь» Каннского кинофестиваля за фильм «Пианино». Ее авторству также принадлежат картины «Ангел за моим столом», удостоившаяся ранее Специального приза жюри Венецианского кинофестиваля, и «Яркая звезда».

Паоло Соррентино удостоен Гран-при жюри за фильм «Рука Бога». Автобиографическая лента о его детских годах в Неаполе и большой потере выйдет на Netflix.

Рука Бога 2021 / Италия 18+ драма Моя оценка Хочу посмотреть

Лучшие актеры

Исполнитель главной роли в фильме Соррентино — Филиппо Скотти, сыгравший режиссера в подростковом возрасте, — удостоился премии имени Марчелло Мастроянни как лучший начинающий актер. Соррентино рассказал, что считает картину самой личной из всех своих работ.

Исполнитель главной роли в филиппинской картине «На работе. Пропавшие 8» Джон Арсилья получил Кубок Вольпи как лучший актер. Режиссером ленты о коррупции выступил Эрик Матти.

Пенелопа Крус за роль в фильме «Параллельные матери» Педро Альмодовара удостоена Кубка Вольпи как лучшая актриса.

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Другие награды

Спецприз жюри присужден итальянской картине «Дыра» режиссера Микеланджело Фраммартино. Актриса Мэгги Джилленхол, представившая свой режиссерский дебют — драму «Потерянная дочь» по мотивам произведения писательницы Элены Ферранте «Незнакомая дочь», — получила приз за лучший сценарий. Предыдущие работы Фраммартино — «Дар» и «Четырежды» — также отличали близость к документальности и размеренность повествования.

Напомним, 78-й Венецианский кинофестиваль прошел с 1 по 11 сентября 2021 года на острове Лидо. Председателем жюри стал режиссер Пон Джун-хо, вместе с ним конкурс судили режиссеры Хлоя Чжао, Александр Нанэу и Саверио Костанцо, а также актрисы Виржини Эфира, Синтиа Эриво и Сара Гадон.