Стало известно, о чем будет новый фильм Нолана

В своем новом фильме англо-американский режиссер Кристофер Нолан расскажет о создателе ядерного оружия. Об этом сообщает Deadline со ссылкой на собственный источник.
Как и одна из предыдущих работ кинематографиста «Дюнкерк», эта картина будет посвящена одному из основополагающих моментов Второй мировой войны. Нолан снимет ленту об американском физике Роберте Оппенгеймере — «отце атомной бомбы» и руководителе Манхэттенского проекта.
На данный момент подробности об актерском составе неизвестны. Согласно слухам, одну из ролей в ленте исполнит Киллиан Мерфи, который успел сняться в пяти проектах Нолана. Дата выхода фильма в прокат не раскрывается.
Напомним, предыдущая работа режиссера — фантастический триллер «Довод», ставший одним из самых обсуждаемых фильмов 2020 года и породивший немало мемов.
Журналисты отметили, что, несмотря на постоянное сотрудничество Нолана с компанией Warner Bros., на этот раз режиссер якобы отказался с ней работать. Предполагается, что конфликт со студией произошел из-за решения Warner Bros. выпускать фильмы одновременно в кинотеатрах и на платформе HBO Max, которую кинематографист назвал «худшим стриминговым сервисом».