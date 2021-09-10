Стало известно, о чем будет новый фильм Нолана

В своем новом фильме англо-американский режиссер Кристофер Нолан расскажет о создателе ядерного оружия. Об этом сообщает Deadline со ссылкой на собственный источник.

Как и одна из предыдущих работ кинематографиста «Дюнкерк», эта картина будет посвящена одному из основополагающих моментов Второй мировой войны. Нолан снимет ленту об американском физике Роберте Оппенгеймере — «отце атомной бомбы» и руководителе Манхэттенского проекта.

На данный момент подробности об актерском составе неизвестны. Согласно слухам, одну из ролей в ленте исполнит Киллиан Мерфи, который успел сняться в пяти проектах Нолана. Дата выхода фильма в прокат не раскрывается.

Напомним, предыдущая работа режиссера — фантастический триллер «Довод», ставший одним из самых обсуждаемых фильмов 2020 года и породивший немало мемов.