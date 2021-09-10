Умер звезда «Полицейской академии»

ТАСС, 10 сентября. Американский комедийный актер Арт Метрано, известный по роли лейтенанта Эрни Маузера в двух частях серии фильмов «Полицейская академия», умер в возрасте 84 лет. Об этом в четверг журналу The Hollywood Reporter сообщил сын актера.