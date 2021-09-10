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10 сентября 2021, новость

Умер звезда «Полицейской академии»

Арту Метрано было 84 года
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фотографий
8
фотографий
8
фотографий

ТАСС, 10 сентября. Американский комедийный актер Арт Метрано, известный по роли лейтенанта Эрни Маузера в двух частях серии фильмов «Полицейская академия», умер в возрасте 84 лет. Об этом в четверг журналу The Hollywood Reporter сообщил сын актера.

Согласно его сведениям, Метрано умер в среду в своем доме в штате Флорида. Смерть наступила по естественным причинам.

Арт Метрано получил известность в 1970-х годах благодаря участию в «Вечернем шоу Джонни Карсона». Кроме того, он снялся в фильмах «Разбивающий сердца», «Всемирная история, часть 1», «На последнем дыхании» и других.

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