Умер звезда «Полицейской академии»

ТАСС, 10 сентября. Американский комедийный актер Арт Метрано, известный по роли лейтенанта Эрни Маузера в двух частях серии фильмов «Полицейская академия», умер в возрасте 84 лет. Об этом в четверг журналу The Hollywood Reporter сообщил сын актера.
Согласно его сведениям, Метрано умер в среду в своем доме в штате Флорида. Смерть наступила по естественным причинам.
Арт Метрано получил известность в 1970-х годах благодаря участию в «Вечернем шоу Джонни Карсона». Кроме того, он снялся в фильмах «Разбивающий сердца», «Всемирная история, часть 1», «На последнем дыхании» и других.