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10 сентября 2021, новость

Первый комикс о Человеке-пауке продали за рекордную сумму

Стоимость лота побила предыдущий рекорд в мире комиксов – Action Comics #1, – в котором впервые появился Супермен
Кадр фильма «Человек-паук: Возвращение домой»

Проданный за $3,6 млн выпуск Amazing Fantasy #15, в котором впервые состоялось появление Человека-паука, установил рекорд и стал одним из самых дорогих комиксов в мире. Об этом сообщает The Hollywood Reporter.

Все фильмы о Человеке-пауке: смотреть онлайн

Комикс был продан в рамках аукциона Heritage. Стоимость лота побила предыдущий рекорд в мире комиксов – Action Comics #1, в котором впервые появился Супермен. Его продали в начале 2021 года за $3,25 млн.

Amazing Fantasy #15 имеет оценку качества 9.6 от Certified Guaranty Company, что подтверждает его почти идеальное состояние. В мире существует еще 3 копии этого комикса с такой же оценкой.

Комикс был выпущен 10 августа 1962 года. Сценаристом выпуска выступил Стэн Ли, а нарисовал художник Стив Дитко.

Ранее Marvel выпустила полный трейлер к фильму «Человек-паук: Нет пути домой» после того как неизвестные слили его неполную версию. На кадрах трейлера видно, что в фильме будут присутствовать как отсылки, так и напрямую персонажи из трилогии «Человек-паук» с Тоби Магуайром в главной роли.

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