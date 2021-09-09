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9 сентября 2021, новость

Крэйг вспомнил о травмирующем опыте съемок в фильмах о Бонде

Актер признался, что долгое время не мог принять себя в образе агента 007
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Британский актер Дэниэл Крэйг заявил, что не был готов к славе и пристальному вниманию, которые ожидали его после исполнения роли Джеймса Бонда. Об этом он рассказал в интервью для The Sun.

Такой уровень известности не понравился артисту и оказал сильное влияние на его личную жизнь.

Новость
Дэниэл Крэйг признался, что не мечтал о роли Джеймса Бонда
Я обычно запирался и задергивал шторы... Я был физически и морально в осаде.
Дэниэл Крэйг

Сами съемки дались британскому актеру с трудом, так как он добровольно участвовал в каждом трюке. По словам 53-летнего Крэйга, это было большой ошибкой, потому что порой он получал серьезные травмы, что сказалось на его нынешнем физическом состоянии.

Кроме того, для него это стало трудной психологической работой. Артист долгое время не мог принять себя в образе агента MI-6, поскольку он думал, что не обладает «достаточно крутой личностью» и опытом, необходимой для этой роли. Крэйг иронично заявил, что он скорее «перережет себе вены», чем снова сыграет Бонда после выхода двадцать четвертого фильма бондианы «007: Спектр» с собой в главной роли.

Ранее Дэниэл Крэйг был назван самым высокооплачиваемым актером Голливуда. Британский артист заработал 100 миллионов долларов за участие в двух частях фильма Райана Джонсона «Достать ножи».

Все фильмы про Джеймса Бонда
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