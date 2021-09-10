Акиньшина, Волкова, Кяро на премьере сериала «Контейнер»

В Москве состоялся закрытый показ сериала START «Контейнер».
Первый эпизод публике представили генеральный директор видеосервиса Юлия Миндубаева, креативный продюсер Алексей Ляпичев, сопродюсер Ирина Сосновая, актеры Оксана Акиньшина, Филипп Янковский, Мария Фомина, Юлия Ауг, Мария Лобанова, Ростислав Бершауэр, а также генеральные продюсеры и сооснователи START Эдуард Илоян, Алексей Троцюк, Виталий Шляппо и Денис Жалинский.
Первыми зрителями стали Анна Александрова, Янина Студилина, Екатерина Волкова, Алексей Киселев, Егор Корешков, Дина Немцова, Снежана Самохина, Кирилл Кяро, Денис Шведов и многие другие.
По сюжету сериала, вопреки общей практике суррогатная мать Саша (Акиньшина) переезжает в дом своих заказчиков и оказывается в совершенно чуждом ей мире — особняке богатого чиновника Вадима (Янковский) и его жены Марины (Фомина). Саша для них — «контейнер», новая игрушка. Однако то, что в начале казалось заботой о будущем ребенке, вскоре оборачивается испытаниями для каждого героя.
Первые две серии «Контейнера» доступны с 9 сентября на видеосервисе START.