Акиньшина, Волкова, Кяро на премьере сериала «Контейнер»

По сюжету сериала, вопреки общей практике суррогатная мать Саша (Акиньшина) переезжает в дом своих заказчиков и оказывается в совершенно чуждом ей мире — особняке богатого чиновника Вадима (Янковский) и его жены Марины (Фомина). Саша для них — «контейнер», новая игрушка. Однако то, что в начале казалось заботой о будущем ребенке, вскоре оборачивается испытаниями для каждого героя.