Пугачева, Галкин, Бондарчук, Собчак на премьере «Вертинского»

В кинотеатре «Художественный» состоялась светская премьера одного из самых ожидаемых сериалов года — «Вертинский».
Главными звездами вечера стали актеры и создатели проекта: режиссер Авдотья Смирнова, продюсеры Константин Эрнст и Наталья Смирнова, актеры Алексей Филимонов, Паулина Андреева, Анна Михалкова, Алена Бабенко, Анна Мишина, Екатерина Щеглова, Алексей Смирнов, Анастасия Пальчикова, композитор Игорь Вдовин, художник по костюмам Светлана Тегин и другие.
Они представили первые две серии гостям мероприятия, среди которых были: Анастасия Вертинская, Алла Пугачева с Максимом Галкиным, Федор Бондарчук, поддержавший на премьере жену, Ксения Собчак с Константином Богомоловым, Ирина Пегова, Владимир Познер, Игорь Верник, Варвара Шмыкова, Таисия Вилкова, Наталья Кудряшова, Анна Слю и многие другие.
Сериал «Вертинский» — это биография самого известного русского шансонье ХХ века. История артиста, покинувшего Россию 1919 года и вернувшегося в СССР 1943, в разгар Второй мировой.
Премьера «Вертинского» состоится в онлайн-кинотеатре KION 13 сентября, после чего он выйдет на «Первом канале».