Пугачева, Галкин, Бондарчук, Собчак на премьере «Вертинского»

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В кинотеатре «Художественный» состоялась светская премьера одного из самых ожидаемых сериалов года — «Вертинский».

Сериал «Вертинский» — это биография самого известного русского шансонье ХХ века. История артиста, покинувшего Россию 1919 года и вернувшегося в СССР 1943, в разгар Второй мировой.

Премьера «Вертинского» состоится в онлайн-кинотеатре KION 13 сентября, после чего он выйдет на «Первом канале».