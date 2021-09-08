Петров снимется в сериале для Netflix

Александр Петров

МОСКВА, 8 сентября. /ТАСС/. Российская студия «Водород» снимет сериал для Netflix с Александром Петровым в главной роли. Об этом в среду пишет газета «Коммерсантъ» со ссылкой на собеседников в крупных продюсерских компаниях.

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Это будет второй российской сериал, созданный по заказу американского сервиса, после «Анны К» — экранизации «Анны Карениной», которую снимает студия 1−2−3 Production.

Сериал спродюсируют президент «НМГ Студии» Вячеслав Муругов, основатель Art Pictures (входит в НМГ) Федор Бондарчук и сооснователь «Водорода» Михаил Врубель. Режиссерами станут Эдуард Оганесян (режиссер сериала «Чики») и Алексей Камынин («Хандра»).