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8 сентября 2021, новость

Петров снимется в сериале для Netflix

Съемки проекта, название которого пока не известно, пройдут осенью
Александр Петров

МОСКВА, 8 сентября. /ТАСС/. Российская студия «Водород» снимет сериал для Netflix с Александром Петровым в главной роли. Об этом в среду пишет газета «Коммерсантъ» со ссылкой на собеседников в крупных продюсерских компаниях.

Новость
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Это будет второй российской сериал, созданный по заказу американского сервиса, после «Анны К» — экранизации «Анны Карениной», которую снимает студия 1−2−3 Production.

Сериал спродюсируют президент «НМГ Студии» Вячеслав Муругов, основатель Art Pictures (входит в НМГ) Федор Бондарчук и сооснователь «Водорода» Михаил Врубель. Режиссерами станут Эдуард Оганесян (режиссер сериала «Чики») и Алексей КамынинХандра»).

Как пишет издание, с названием проекта еще не определились, съемки пройдут осенью. По сюжету герой Петрова ставит в тюрьме спектакль с заключенными.

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