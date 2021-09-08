Звезда «Дряни» покинула сериал «Мистер и миссис Смит»

Британская актриса и сценаристка Фиби Уоллер-Бридж отказалась от главной роли в сериале «Мистер и миссис Смит». Об этом сообщает Deadline.

Предполагается, что звезда шоу «Дрянь» покинула проект Amazon из-за творческих разногласий. Она должна была сыграть одного из главных персонажей вместе с Дональдом Гловером, который остается в сериале. Он также займет пост соавтора и исполнительного продюсера. На главную женскую роль объявят дополнительный кастинг.

О том, что «Мистер и миссис Смит» получит ремейк, тало известно в феврале. Также сообщалось, что он будет снят в формате сериала, который выйдет в 2022 году. Режиссером станет Франческа Слоун, известная по работам над «Фарго», «Стартапом» и «Первыми».