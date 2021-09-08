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8 сентября 2021, новость

Звезда «Дряни» покинула сериал «Мистер и миссис Смит»

Фиби Уоллер-Бридж отказалась от главной роли в проекте Amazon
Фиби Уоллер-Бридж | Источник: Rex / Fotodom.ru

Британская актриса и сценаристка Фиби Уоллер-Бридж отказалась от главной роли в сериале «Мистер и миссис Смит». Об этом сообщает Deadline.

Новость
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Предполагается, что звезда шоу «Дрянь» покинула проект Amazon из-за творческих разногласий. Она должна была сыграть одного из главных персонажей вместе с Дональдом Гловером, который остается в сериале. Он также займет пост соавтора и исполнительного продюсера. На главную женскую роль объявят дополнительный кастинг.

О том, что «Мистер и миссис Смит» получит ремейк, тало известно в феврале. Также сообщалось, что он  будет снят в формате сериала, который выйдет в 2022 году. Режиссером станет Франческа Слоун, известная по работам над «Фарго», «Стартапом» и «Первыми».

Оригинальный фильм «Мистер и миссис Смит» вышел на экраны в 2005 году, его режиссером стал Даг Лайман, а главные роли исполнили Анджелина Джоли и Брэд Питт. По сюжету, главные герои, супруги Джон и Джейн, втайне друг от друга работают заказными убийцами. В какой-то момент они получают заказы друг на друга.

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