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7 сентября 2021, новость

Михалков назвал сериалы причиной гибели русской актерской школы

Артист уточнил, что не является противником сериалов
Никита Михалков | Источник: Алексей Молчановский

Режиссер Никита Михалков высказался о влиянии конвейерного процесса производства сериалов на актерское мастерство.

Об этом пишет ТАСС со ссылкой на заявление Михалкова на мастер-классе для студентов его Академии кинематографического и театрального искусства и других театральных вузов.

Новость
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Сериалы, которых появилось очень много, во многом губят русскую актерскую школу. Потому что просто легко произнести текст, как в жизни, уже может практически любой. Потому что отсутствие репетиционного периода (и в кино, к сожалению, тоже) лишает актера возможности усовершенствоваться и в себе находить то, чего раньше в себе не видел.
Никита Михалков

Однако Михалков не является противником сериалов. «Сериалы спасли многих режиссеров и актеров, дали им жизнь. Я говорю не в осуждение, я говорю только про сохранение профессии, того таинства», — подчеркнул он.

Никита Михалков — сын известного детского писателя Сергея Михалкова и брат режиссера Андрея Кончаловского. Начал сниматься в кино в возрасте 14 лет, а в 18 сыграл главную роль в фильме Георгия Данелии «Я шагаю по Москве». Михалков является народным артистом РСФСР и возглавляет Союз кинематографистов России. В 1994 был награжден премией «Оскар» в номинации «Лучший фильм на иностранном языке» за фильм «Утомленные солнцем». Также является президентом Московского международного кинофестиваля.

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