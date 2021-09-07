Михалков назвал сериалы причиной гибели русской актерской школы

Режиссер Никита Михалков высказался о влиянии конвейерного процесса производства сериалов на актерское мастерство.
Об этом пишет ТАСС со ссылкой на заявление Михалкова на мастер-классе для студентов его Академии кинематографического и театрального искусства и других театральных вузов.
Сериалы, которых появилось очень много, во многом губят русскую актерскую школу. Потому что просто легко произнести текст, как в жизни, уже может практически любой. Потому что отсутствие репетиционного периода (и в кино, к сожалению, тоже) лишает актера возможности усовершенствоваться и в себе находить то, чего раньше в себе не видел.
Однако Михалков не является противником сериалов. «Сериалы спасли многих режиссеров и актеров, дали им жизнь. Я говорю не в осуждение, я говорю только про сохранение профессии, того таинства», — подчеркнул он.
Никита Михалков — сын известного детского писателя Сергея Михалкова и брат режиссера Андрея Кончаловского. Начал сниматься в кино в возрасте 14 лет, а в 18 сыграл главную роль в фильме Георгия Данелии «Я шагаю по Москве». Михалков является народным артистом РСФСР и возглавляет Союз кинематографистов России. В 1994 был награжден премией «Оскар» в номинации «Лучший фильм на иностранном языке» за фильм «Утомленные солнцем». Также является президентом Московского международного кинофестиваля.