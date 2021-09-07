Михалков назвал сериалы причиной гибели русской актерской школы

Сериалы, которых появилось очень много, во многом губят русскую актерскую школу. Потому что просто легко произнести текст, как в жизни, уже может практически любой. Потому что отсутствие репетиционного периода (и в кино, к сожалению, тоже) лишает актера возможности усовершенствоваться и в себе находить то, чего раньше в себе не видел.