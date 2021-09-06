Нежный проходимец, безумный Пьеро: памяти великого Бельмондо

Роль прожигателя жизни и беззаботного преступника Мишеля Пуакара в культовой экспериментальной ленте
В следующей ленте Годара, романтической комедии «Женщина есть женщина» Бельмондо вместе с Анной Кариной и
Ироничный авантюрист Фердинанд в вечном поиске приключений — одна из самых любимых ролей самого Бельмондо, вместе с которой он вступает в эру комедий и жанрового кино.
Обманутый влюбленный в объятиях аферистки в исполнении Катрин Денев — единственная совместная работа Жан-Поля Бельмондо и режиссера Франсуа Трюффо.
В дуэте с героем Алена Делона ироничный хулиган Франсуа Капелла становится серьезным гангстером и предвещает судьбу самого знаменитого трагического героя в фильмографии Бельмондо.
В искрометной комедии великолепный Жан-Поль вновь безобразничает, пародирует Джеймса Бонда и играет сразу две роли в компании Жаклин Биссет.
Криминальную ленту «Профессионал» обессмертили харизматичная игра Бельмондо, сыгравшего шпиона Жослена Бомона, и знаменитая финальная сцена под музыку Эннио Морриконе.
В самом кассовом французском фильме 1982 года Бельмондо блистает своими каскадерскими навыками, возвращаясь к любимому жанру фарсовой комедии.
Спустя семь лет после перенесенного инсульта Бельмондо вернулся в кино, чтобы исполнить свою последнюю роль в душевной драме о покинутом человеке и его псе, которые находят утешение друг в друге.