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6 сентября 2021, статьяИстории про звезд

Нежный проходимец, безумный Пьеро: памяти великого Бельмондо

Авантюрист, обманутый любовник и профессионал — вспоминаем легендарные роли несравненного французского актера, великолепного Жан-Поля Бельмондо, ушедшего на 89-м году жизни
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«На последнем дыхании»

Роль прожигателя жизни и беззаботного преступника Мишеля Пуакара в культовой экспериментальной ленте Жан-Люка Годара положила начало французской Новой волне и славе Жан-Поля Бельмондо.

Далее: «На последнем дыхании»
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Жан-Поль Бельмондо и Джин Сиберг в фильме «На последнем дыхании».

Далее: «Женщина есть женщина»
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«Женщина есть женщина»

В следующей ленте Годара, романтической комедии «Женщина есть женщина» Бельмондо вместе с Анной Кариной и Жан-Клодом Бриали разыгрывают любовный треугольник, отдавая дань жанру голливудского мюзикла.

Далее: «Безумный Пьеро»
Legion-Media.ru
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«Безумный Пьеро»

Ироничный авантюрист Фердинанд в вечном поиске приключений — одна из самых любимых ролей самого Бельмондо, вместе с которой он вступает в эру комедий и жанрового кино.

Далее: «Вор»
Legion-Media.ru
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«Вор»

В костюмированной драме Луи Маля Бельмондо сыграл обаятельного грабителя Жоржа Рандаля, пополнившего его коллекцию образов «нежного проходимца».

Далее: «Сирена “Миссисипи”»
Legion-Media.ru
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«Сирена “Миссисипи”»

Обманутый влюбленный в объятиях аферистки в исполнении Катрин Денев — единственная совместная работа Жан-Поля Бельмондо и режиссера Франсуа Трюффо.

Далее: «Борсалино»
Legion-Media.ru
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«Борсалино»

В дуэте с героем Алена Делона ироничный хулиган Франсуа Капелла становится серьезным гангстером и предвещает судьбу самого знаменитого трагического героя в фильмографии Бельмондо.

Далее: «Великолепный»
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«Великолепный»

В искрометной комедии великолепный Жан-Поль вновь безобразничает, пародирует Джеймса Бонда и играет сразу две роли в компании Жаклин Биссет.

Далее: «Профессионал»
Legion-Media.ru
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«Профессионал»

Криминальную ленту «Профессионал» обессмертили харизматичная игра Бельмондо, сыгравшего шпиона Жослена Бомона, и знаменитая финальная сцена под музыку Эннио Морриконе.

Далее: «Ас из асов»
Legion-Media.ru
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«Ас из асов»

В самом кассовом французском фильме 1982 года Бельмондо блистает своими каскадерскими навыками, возвращаясь к любимому жанру фарсовой комедии.

Далее: «Человек и его собака»
Legion-Media.ru
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«Человек и его собака»

Спустя семь лет после перенесенного инсульта Бельмондо вернулся в кино, чтобы исполнить свою последнюю роль в душевной драме о покинутом человеке и его псе, которые находят утешение друг в друге.

Далее: «На последнем дыхании»
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