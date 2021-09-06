Звезда «Сватов» рассказал о перенесенном инсульте

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Российский актер, звезда сериала «Сваты» Федор Добронравов рассказал о перенесенном в 2018 году инсульте, сообщает «КП».

Артист поделился: «Донской рысак скачет и умирает на ногах. Я тоже решил, что умру на бегу. А несколько лет назад случился инсульт. И все. Речи нет, руки нет», — заявил Добронравов.

Когда его госпитализировали, врач спросил, согласен ли он на операцию.

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А что, — говорю, — есть выбор? <...> И когда я понял, что жить осталось мало, все стало не так важно, не так существенно. Все стало проще, потому что перестал волноваться и расстраиваться по пустякам. Федор Добронравов

Добронравов рассказал, что теперь он радуется каждому прожитому дню и благодарит жену, с которой знаком с пятого класса.

«Все, чего я добился, — это ее заслуга. Всегда возвращался домой уверенный в том, что у меня надежный тыл — дети сыты, одеты, обуты, в доме порядок и уют», — добавил он.

В марте 2018 года Добронравов перенес инсульт. Его госпитализировали в Московской области. Ночью наступило улучшение, но на следующий день симптомы повторились, и актер лег в больницу в Москве.

Федор Добронравов — советский и российский актер театра и кино. Народный артист России. В кино актер дебютировал в начале 1990-х годов. Телезрителям он прежде всего знаком своими ролями в скетч-шоу «6 кадров» и в сериале «Сваты». Всего снялся более чем в ста двадцати фильмах и сериалах. Актер также занимается озвучанием мультфильмов и дублирует иностранные фильмы. Задействован в антрепризных театральных проектах.

Напомним, в июле в Грузии завершились съемки последнего — седьмого сезона популярного ситкома «Сваты». К своим ролям в новых эпизодах вернутся Федор Добронравов, Татьяна Кравченко (Валя Будько) и Анна Кошмал (Женя).