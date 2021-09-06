Mail.ruПочтаМой МирОдноклассникиВКонтактеИгрыЗнакомстваНовостиПоискОблакоComboВсе проекты
Наверх
6 сентября 2021, новость

Назван самый популярный среди зрителей актер

Исследователи также выяснили, какие фильмы россияне предпочитают осенью
Дэниэл Рэдклифф | Источник: Legion-Media.ru

Осенью более пятой части россиян хотят смотреть приключенческие фильмы. Об этом сообщает РИА «Новости» со ссылкой на исследование компании «Вымпелком». 

Также в работе названо имя самого популярного актера, им оказался звезда фильмов о Гарри Поттере Дэниэл Рэдклифф, второе место занял индийский актер Аджай Девган, замыкает тройку лидеров озвучивший главного персонажа анимационного фильма «Душа» Джейми Фокс.

В аналитической работе говорится:

Новость
Названы лучшие фильмы и сериалы полугодия
Осенью пользователи смотрят в основном приключенческие фильмы (20,2%), развеять зимнюю меланхолию зрителям помогают боевики (15,5%), приключения (14,4%) и комедии (14,4%), весной обычно предпочтительнее боевики (16,6%) и комедии (11,6%), а вот тихие летние вечера наши абоненты предпочитают проводить за просмотром драм (14,5%).

Исследователи отметили удивительный факт, что боевики пользуются популярностью 8 марта и в День всех влюбленных — 23,4% и 21,8% соответственно. Однако в День защитника отечества боевикам предпочтение отдают четверть зрителей.

Поделиться с друзьями!
Смотрите еще
Дэниэл Рэдклифф
Daniel Radcliffe
Джейми Фокс
Jamie Foxx
Назван самый высокооплачиваемый актер Голливуда
Аджай Девган
Ajay Devgan
1 р.
Душа
Назван самый популярный детский мультсериал в мире
Названа самая богатая актриса мира
«Майор Гром» стал самым популярным фильмом на Netflix
Названы лучшие фильмы и сериалы полугодия
В США названы 12 российских кинозвезд, от которых ждут прорыва
Стало известно, о продолжении какого сериала мечтают россияне
Названа худшая супергеройская франшиза всех времен
Назван любимый комик российских зрителей
Фильм российского режиссера впервые возглавил прокат в США
Эксперты назвали лучшего Бэтмена в кино
Названа самая узнаваемая песня из советского кино
От Литвиновой до Меликян: 15 ярких женщин-режиссеров нашего кино
Новые секс-символы: 15 молодых актеров, ворвавшихся на экраны
«Матрица» и «Гарри Поттер»: названы фильмы с уродливой графикой
Названы актрисы с идеальными лицами
Названы лучшие фильмы и сериалы 2020 года
Назван худший фильм года
Названы лучшие актер и актриса года
«Шрэк» стал национальным достоянием США
Киноитоги 2020: лучшие фильмы, сериалы и актеры года
Назван величайший актер XXI века
Актер Майкл Б. Джордан назван самым сексуальным мужчиной года
Сериал с Воробьевым вошел в список провалов Netflix
Россияне назвали самого страшного героя хорроров
Назван лучший мультфильм 21-го века
Названы актеры, чаще других снимающиеся в откровенных сценах
Дуэйн Джонсон снова стал самым популярным актером в соцсети
Названа самая высокооплачиваемая актриса мира
Названа самая любимая у россиян картина «Мосфильма»
Урганта насмешил рейтинг лучших российских актеров десятилетия
Названы худшие финалы сериалов в истории
Чики и нормальные люди: 10 самых нашумевших сериалов 2020
Названа лучшая романтическая комедия всех времен
Назван актер с самыми высокими доходами
Определен лучший Джеймс Бонд в истории
Названа самая богатая российская звезда
Назван самый популярный сериал полугодия
Назван самый возмутительный фильм 2019 года
Назван величайший киногерой в истории
Названы самые популярные за рубежом турецкие актеры
Назван любимый фильм россиян о Великой Отечественной войне
Назван самый убыточный фильм 2019 года
Назван актер, который чаще других играет злодеев
Россияне в самоизоляции смотрят телевизор по четыре часа в день
Назван фильм с наибольшим количеством ругательств
Бонд откладывается, Шерлок приезжает в Россию: новости недели
Назван любимый фильм российских женщин
Названа лучшая мелодрама 21-го века
Названа вызывающая наибольшее доверие у россиян знаменитость
Новые трейлеры
Елизавета
Трейлер
Колесо времени
Трейлер (англ.)
Дорогой Эван Хансен
Дублированный трейлер
Ничья
Трейлер
Падение Луны
Тизер (англ.)
Белфаст
Трейлер (англ.)
Красное уведомление
Дублированный тизер
В Бореньке чего-то нет
Тизер
Больше рекомендаций
Рекомендуем посмотреть
ФильмыСериалы
Дети
Арзамасова вышла в свет через три недели после родов Актриса выглядит прекрасно
Леди
Виктор Логинов разводится с молодой женой Они были в браке меньше года
Здоровье
Создано эффективное средство для лечения сухожилий Оно подойдет как спортсменам, так и пожилым людям.
Расписание фильма «»СписокНа карте
Сегодня
Весь деньУтроДеньВечер и ночь
00:00
09:00
18:00
03:00
История моих просмотров
СкрытьПоказать
Смотреть онлайн
Фильмы
Сериалы
Каналы ТВ
Рекомендации
Фильмы
Расписание и билеты
Фильмы онлайн
Лучшие фильмы
Подборки
Календарь кинопремьер
Все фильмы
Премии
Сериалы
Новинки
Сериалы онлайн
Лучшие сериалы
Подборки
Календарь сериалов
Телешоу
Все сериалы
Телепрограмма
Избранные
Центральные
Местные
Спортивные
Фильмы и Сериалы
Детские
Все каналы
Онлайн ТВ
Помощь
Звезды
Интервью
Красные дорожки
Статьи про звезд
Съемки
Сегодня родились
Mail.RuО компанииРеклама
Отменить
Мобильная версияРедакцияУсловия использования материаловПомощь