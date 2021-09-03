Надежда Михалкова завершила съемки сериала с сестрой: новые фото

По сюжету, младшая представительница кинематографической династии Вера (Надежда Михалкова) в поисках хоть какой-то работы берется по совету матери Агафьи (Людмила Максакова) снимать халтурный заказной фильм. Но неожиданно Вера меняет сценарий, взяв за основу последний, неснятый сценарий своего покойного отца. А обстоятельства складываются таким образом, что теперь ей предстоит снимать в своей картине и старшую сестру, и родную мать, с которыми у нее и без того были непростые отношения.