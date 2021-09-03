Надежда Михалкова завершила съемки сериала с сестрой: новые фото

В Москве завершились съемки сериала «Номинация», ставшего режиссерским дебютом Надежды Михалковой. Она и ее сестра Анна Михалкова исполнили главные роли в проекте.
По сюжету, младшая представительница кинематографической династии Вера (Надежда Михалкова) в поисках хоть какой-то работы берется по совету матери Агафьи (Людмила Максакова) снимать халтурный заказной фильм. Но неожиданно Вера меняет сценарий, взяв за основу последний, неснятый сценарий своего покойного отца. А обстоятельства складываются таким образом, что теперь ей предстоит снимать в своей картине и старшую сестру, и родную мать, с которыми у нее и без того были непростые отношения.
Позади почти 30 насыщенных съемочных дней. Были моменты, которые расстраивали съемочную группу, еще больше было моментов, которые веселили и радовали всех нас, но заканчивать съемки всегда немного грустно.
В сериале появятся также Андрей Смоляков, Алексей Гришин, Владимир Мишуков, Софья Гершевич, Андрей Баков, Сергей Петров, Анастасия Микульчина, Евгений Плиткин, Екатерина Дорогина, Илья Кожухарь, Михаил Барышников.
Четырехсерийная трагикомедия «Номинация» выйдет на сервисе Okko, дата премьеры пока не называется.