Mail.ruПочтаМой МирОдноклассникиВКонтактеИгрыЗнакомстваНовостиПоискОблакоComboВсе проекты
Наверх
3 сентября 2021, фоторепортажСъемки

Надежда Михалкова завершила съемки сериала с сестрой: новые фото

Трагикомедия «Номинация» станет режиссерским дебютом актрисы
25
фотографий
25
фотографий
25
фотографий

В Москве завершились съемки сериала «Номинация», ставшего режиссерским дебютом Надежды Михалковой. Она и ее сестра Анна Михалкова исполнили главные роли в проекте.

По сюжету, младшая представительница кинематографической династии Вера (Надежда Михалкова) в поисках хоть какой-то работы берется по совету матери Агафьи (Людмила Максакова) снимать халтурный заказной фильм. Но неожиданно Вера меняет сценарий, взяв за основу последний, неснятый сценарий своего покойного отца. А обстоятельства складываются таким образом, что теперь ей предстоит снимать в своей картине и старшую сестру, и родную мать, с которыми у нее и без того были непростые отношения. 

Новость
Ходченкова, Михалковы, Шпица: звезды на «Золотом орле 2021»
Позади почти 30 насыщенных съемочных дней. Были моменты, которые расстраивали съемочную группу, еще больше было моментов, которые веселили и радовали всех нас, но заканчивать съемки всегда немного грустно.
Надежда Михалкова

В сериале появятся также Андрей Смоляков, Алексей Гришин, Владимир Мишуков, Софья Гершевич, Андрей Баков, Сергей Петров, Анастасия Микульчина, Евгений Плиткин, Екатерина Дорогина, Илья Кожухарь, Михаил Барышников.

Четырехсерийная трагикомедия «Номинация» выйдет на сервисе Okko, дата премьеры пока не называется.

Поделиться с друзьями!
Смотрите еще
Надежда Михалкова
Анна Михалкова
От Бони до Гайдуляна: звезды на съемках шоу с Бузовой в Африке
Анастасия Микульчина
Номинация
Жигунов рассказал о трудностях на съемках «Моей прекрасной няни»
Андрей Смоляков
Людмила Максакова
Павла Майкова омолодили на 15 лет для роли в сериале
Михаил Барышников
Mikhail Baryshnikov
Владимир Мишуков
Самбурская, Дава, Цой на съемках «Фактора страха»
Балагов завершил съемки пилота сериала «Последние из нас»
«Вертинский»: как снимали грандиозный проект со звездами кино
Ходченкова и Цыганов на съемках нового сериала: фото с площадки
Звезду «Черной пантеры» госпитализировали со съемок сиквела
Звезда «Сватов» снялась в необычном для себя образе: первые фото
Том Круз приземлился в чужом саду на вертолете и покатал детей
Бузова в Африке на съемках нового реалити-шоу со звездами
Воробьев прилетел из Лос-Анджелеса в Москву ради участия в шоу
Шпица, Яглыч, Михалкова: звезды на фестивале «Короче»
«Елки» возвращаются после двухлетнего перерыва
Вилкова, Петренко, Машкова на съемках продолжения «Черного моря»
Звезды «Игры престолов» рассказали о самых неприятных съемках
Лолита и Безрукова снимаются в сериале по сказкам Пушкина
Анна Михалкова играет многодетную мать в сериале: первые кадры
Найдена замена Тому Крузу в новом «Интервью с вампиром»
Постаревшего Мистера Бина заметили на новых съемках
Мужчина Мечты опубликовал фото в постели с Кэрри Брэдшоу
Котова-Дерябина и Стречина играют сестер в новом сериале
85-летняя Дружинина вернулась к съемкам пятых «Гардемаринов»
Звезда «Отряда самоубийц» снимется в новом фильме Уэса Андерсона
Батрутдинов и Родригез стали ведущими нового шоу на НТВ
Пересильд и Цыганов снова снялись вместе: первые кадры
Бузова показала себя на съемках белорусского «Х-Фактора»
Куркова снялась в первом сериале Стычкина
Фото Асмус со съемок взволновало поклонников
Николь Кидман пять месяцев просила называть ее Машей
Анонсированы съемки приквела «Голодных игр»
91-летний Клинт Иствуд снова играет ковбоя
Хаматова, Яценко, Хабенский снимаются в военной драме
Кяро, Борисов и олени: большой репортаж со съемок «Эпидемии 2»
Полиция приехала на съемки «Булок» с Асмус
Яковлева и Балуев вместе снимаются в сериале: первые фото
Мельникова рассказала о съемках эротических сцен с Прилучным
Мужчина вспомнил, как пострадал на съемках «Войны и мира»
Стало известно, кто сыграет Вронского в сериале с Ходченковой
С Милохиным и в грязи: Ивлеева на съемках трэвел-проекта
Германика снимает Иванову в новом сериале: первые фото
Галкин показал себя в образе самовлюбленного соблазнителя
Новой ведущей «Орла и решки» стала популярная актриса
Асмус приехала на Шри-Ланку на съемки и рассказала о сложностях
Звезда «Лучше звоните Солу» перенес сердечный приступ на съемках
Все в сборе: звезды «Секса в большом городе» на съемках сиквела
Данила Козловский возьмется за русскую классику
Девочка-альбинос: 12-летняя дочь Пересильд в образе на съемках
Анна Михалкова снимается вместе с сестрой в ее первом сериале
Дорн, Шаляпин, Красилов на съемках «Форта Боярд» с Буруновым
Новые трейлеры
Красное уведомление
Дублированный тизер
В Бореньке чего-то нет
Тизер
Вертинский
Трейлер
Купе номер 6
Трейлер
Свингеры
Трейлер
Не время умирать
Дублированный трейлер №3
Мэр Кингстауна
Трейлер (англ.)
Летчик
Трейлер
Больше рекомендаций
Рекомендуем посмотреть
ФильмыСериалы
Дети
14-летняя дочь Юлии Началовой в школьной форме восхитила сеть Вера Алдонина заметно повзрослела за лето
Здоровье
Врач назвала напитки, опасные для переболевших ковидом В каком питье можно себе не отказывать, так это зеленый чай.
Расписание фильма «»СписокНа карте
Сегодня
Весь деньУтроДеньВечер и ночь
00:00
09:00
18:00
03:00
История моих просмотров
СкрытьПоказать
Смотреть онлайн
Фильмы
Сериалы
Каналы ТВ
Рекомендации
Фильмы
Расписание и билеты
Фильмы онлайн
Лучшие фильмы
Подборки
Календарь кинопремьер
Все фильмы
Премии
Сериалы
Новинки
Сериалы онлайн
Лучшие сериалы
Подборки
Календарь сериалов
Телешоу
Все сериалы
Телепрограмма
Избранные
Центральные
Местные
Спортивные
Фильмы и Сериалы
Детские
Все каналы
Онлайн ТВ
Помощь
Звезды
Интервью
Красные дорожки
Статьи про звезд
Съемки
Сегодня родились
Mail.RuО компанииРеклама
Отменить
Мобильная версияРедакцияУсловия использования материаловПомощь