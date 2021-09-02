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2 сентября 2021, фоторепортажКрасная дорожка

Крус, Альмодовар и топ-модели на открытии фестиваля в Венеции

В Италии стартовал старейший в мире киносмотр
25
фотографий
25
фотографий
25
фотографий

РИМ. /ТАСС/. Премьерным показом нового фильма испанского режиссера Педро Альмодовара «Параллельные матери» начался 78-й Венецианский кинофестиваль, или Международная биеннале киноискусства, как официально называется этот старейший в мире киносмотр. Картина с участием Пенелопы Крус заявлена в основном конкурсе.

По красной дорожке церемонии открытия прошли звезды мирового кинематографа и топ-модели: Хелен Миррен, Изабель Юппер, Джорджина Родригес, Лука Гуаданьино, Альба Рорвахер, Адриана Лима, Барбара Палвин и многие другие. 

Показу предшествовала торжественная церемония, в ходе которой почетный «Золотой лев Святого Марка» за карьерные достижения и вклад в киноискусство вручили итальянскому актеру и режиссеру Роберто Бениньи. Второго почетного льва удостоилась американская актриса Джейми Ли Кертис. Ее будут чествовать 8 сентября.

Претенденты на Львов

Всего на «Львов Святого Марка» претендует 21 фильм, включая картину российских режиссеров Алексея Чупова и Наташи Меркуловой «Капитан Волконогов бежал», премьера которой состоится 8 сентября. Крус появится в еще одном фильме основного конкурса — «Официальный конкурс» аргентинцев Мариано Кона и Гастона Дюпра.

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Кроме того, за основные награды поборются ленты о принцессе Диане Пабло Ларраина «Спенсер: Тайна принцессы Дианы» с Кристен Стюарт, «Закат» мексиканца Мишеля Франко с Тимом Ротом и Шарлоттой Генсбур, «Отражение» украинца Валентина Васяновича, а также автобиографическая картина Паоло Соррентино «Рука Бога». В этом году в основной конкурс включено пять итальянских фильмов.

19 лент, в том числе работа украинца Игоря Сенцова, включены во вторую конкурсную программу «Горизонты». Новшеством этого года стала конкурсная программа «Горизонты экстра», в которую включены восемь фильмов, в том числе картина молодого российского режиссера Владимира Битокова, ученика Александра Сокурова, «Мама, я дома» с Ксенией Раппопорт.

Международное жюри основного конкурса возглавляет режиссер из Южной Кореи Пон Джун-хо, обладатель главного приза Каннского фестиваля и «Оскара» за фильм «Паразиты».

Вне конкурса

На закрытии фестиваля вне конкурса представят итальянскую ленту Роберто Андо «Спрятанный ребенок». Вне конкурса будет представлен новый фильм Ридли Скотта с Мэттом Дэймоном и Беном Аффлеком «Последняя дуэль». Фильм перекликается с движением Me Too, хотя и повествует о событиях далекого прошлого. Одним из самых ожидаемых называют фантастический фильм «Дюна» Дени Вильнева, премьера которого также состоится вне конкурса.

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В большой секции документального кино вне конкурса покажут французскую ленту, снятую в «Траншеях» на линии разграничения в Донбассе, а также картину о разоренной войной Сирии.

Продолжается традиция включать в фестивальную программу эпизоды сериалов. На этот раз на фестивале состоится премьера пяти мини-эпизодов «Сцен из супружеской жизни», снятых израильским режиссером Хагаем Леви с Джессикой Честейн и Оскаром Айзеком для HBO. Эта работа основана на телесериале Ингмара Бергмана, снятом в 1973 году.

Также вне конкурса представят фильм об умершем в прошлом году композиторе кино Эннио Морриконе (1928−2020), сделанный Джузеппе Торнаторе, который много с ним сотрудничал.

В условиях пандемии

В этом году к нормам прошлого года по профилактике и недопущению распространения коронавируса — бронирование мест в залах, маски, измерение температуры, дистанция и сокращение вдвое посадочных мест — добавилось требование ковид-сертификата. Для непривитых или вакцинированных непризнанными в ЕС препаратами это означает необходимость делать тест на коронавирус каждые 48 часов.

Тем не менее, по словам художественного руководителя фестиваля Альберто Барберы, в этом году получено вдвое больше запросов на аккредитацию, чем в прошлом. Ожидается и больше зарубежных гостей на красной ковровой дорожке. Церемония награждения состоится 11 сентября.

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