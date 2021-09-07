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7 сентября 2021, фоторепортажСъемки

Бикович, Акиньшина и Соколовский на съемках сериала «The Телки»

Актеры появятся в психологической драме по популярной книге Сергея Минаева — смотрите репортаж с площадки

В элитном коттеджном поселке Новой Москвы, в стильных интерьерах из стекла, бетона и темного кирпича стартовали съемки восьмисерийной психологической драмы «The Телки» по мотивам книги Сергея Минаева «The Телки. Повесть о ненастоящей любви», опубликованной в 2008 году. Режиссер проекта — Мария Агранович («Люби их всех»). 

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фотографии
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фотографии

Главный герой сериала «The Телки» — руководитель PR-агентства Андрей Миркин. Он молод, богат, красив и чрезвычайно популярен у женщин, которым обязан своей шикарной жизнью. Расчетливый и циничный Миркин соблазняет любую и, не оглядываясь, идет по головам. Но за успех надо платить, и для Андрея цена оказывается слишком высокой.

Миркина играет 33-летний сербский актер Милош Бикович. Для него это не первая роль избалованного деньгами сердцееда, ранее похожие образы он воплотил в ромкоме «Отель “Белград”» и в самом кассовом фильме российского кино, комедии «Холоп». По словам Милоша, его нового героя отличает то, что он «не мажор».

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Он приехал из Екатеринбурга, и у него ничего не было. Он хищник. Он сам себя сделал. Сомнительными, подозрительными способами и нечестными средствами, но он не мажор в том смысле, что ему все дается легко или у него богатый папа.
Милош Бикович

Помимо Биковича, в сериале заняты Влад СоколовскийВиктория Толстоганова, Любовь Аксенова, Паулина АндрееваАлексей Кравченко и другие, а одну из главных женских ролей исполняет Оксана Акиньшина.

Сценарий проекта написали Дмитрий Абезяев и Маруся Трубникова, ранее работавшие над лирической комедией «Филатов». Поскольку повесть Сергея Минаева вышла в конце 2000-х, а действие сериала разворачивается в наши дни, авторам пришлось актуализировать сюжет, пересмотрев его с точки зрения позиции современной женщины в обществе, и дополнить знаковыми явлениями современности — например, социальными сетями, которые определяют некоторые события в жизни персонажей.

The Телки
2022/Россиядрама

По признанию Марии Агранович, несмотря на то, что сериал называется «The Телки», это история про одного конкретного мужчину и его проблемы, поэтому она планирует снять «мужское кино в стиле Финчера и “Социальной сети”». Трюков и экшена в проекте будет немного, а вот эротических сцен — в достатке. Но, по словам Милоша Биковича, все они совершенно оправданы:

Здесь это часть его жизни, его страсти, его свинского поведения, вот этого хлева, в котором он живет. Очень дорогого, но все-таки хлева.
Милош Бикович

Новый проект — не первая попытка экранизации повести Минаева. В 2009 году украинский режиссер Алан Бадоев должен был снимать по книге полнометражный фильм, в котором на главные роли были выбраны Максим Матвеев, Екатерина Вилкова и Евгений Цыганов, а среди приглашенных звезд значились Ксения Собчак, Валерия Кудрявцева, Андрей Малахов и другие. Но производство проекта было остановлено.

Съемки сериала «The Телки» будут проходить осенью в Москве и Подмосковье — в том числе в ресторанах и модных столичных локациях. Премьера планируется в 2022 году на видеосервисе more.tv.

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