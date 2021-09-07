Бикович, Акиньшина и Соколовский на съемках сериала «The Телки»

В элитном коттеджном поселке Новой Москвы, в стильных интерьерах из стекла, бетона и темного кирпича стартовали съемки восьмисерийной психологической драмы «The Телки» по мотивам книги Сергея Минаева «The Телки. Повесть о ненастоящей любви», опубликованной в 2008 году. Режиссер проекта — Мария Агранович («Люби их всех»).

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Главный герой сериала «The Телки» — руководитель PR-агентства Андрей Миркин. Он молод, богат, красив и чрезвычайно популярен у женщин, которым обязан своей шикарной жизнью. Расчетливый и циничный Миркин соблазняет любую и, не оглядываясь, идет по головам. Но за успех надо платить, и для Андрея цена оказывается слишком высокой.

Миркина играет 33-летний сербский актер Милош Бикович. Для него это не первая роль избалованного деньгами сердцееда, ранее похожие образы он воплотил в ромкоме «Отель “Белград”» и в самом кассовом фильме российского кино, комедии «Холоп». По словам Милоша, его нового героя отличает то, что он «не мажор».

Он приехал из Екатеринбурга, и у него ничего не было. Он хищник. Он сам себя сделал. Сомнительными, подозрительными способами и нечестными средствами, но он не мажор в том смысле, что ему все дается легко или у него богатый папа. Милош Бикович

Сценарий проекта написали Дмитрий Абезяев и Маруся Трубникова, ранее работавшие над лирической комедией «Филатов». Поскольку повесть Сергея Минаева вышла в конце 2000-х, а действие сериала разворачивается в наши дни, авторам пришлось актуализировать сюжет, пересмотрев его с точки зрения позиции современной женщины в обществе, и дополнить знаковыми явлениями современности — например, социальными сетями, которые определяют некоторые события в жизни персонажей.

По признанию Марии Агранович, несмотря на то, что сериал называется «The Телки», это история про одного конкретного мужчину и его проблемы, поэтому она планирует снять «мужское кино в стиле Финчера и “Социальной сети”». Трюков и экшена в проекте будет немного, а вот эротических сцен — в достатке. Но, по словам Милоша Биковича, все они совершенно оправданы:

Здесь это часть его жизни, его страсти, его свинского поведения, вот этого хлева, в котором он живет. Очень дорогого, но все-таки хлева. Милош Бикович