Во МХАТе рассказали о возможных изменениях в спектакле с Бузовой

Пресс-секретарь МХАТ имени Горького Виктория Мусина-Пушкина рассказала «Газете.Ru», какие нововведения могут быть внесены в спектакль «Чудесный грузин», одну из ролей в котором исполняет Ольга Бузова. Ранее стало известно, что постановка вернется на сцену в октябре-ноябре.
Мусина-Пушкина заявила:
Изменения будут. Возможно, режиссер Рената Сотириади сделает постановку «Чудесный грузин» динамичнее. В любом случае каждый спектакль меняется в процессе жизни — даже артисты каждый спектакль играют по-разному.
Премьера «Чудесного грузина» драматурга Андрея Назарова состоялась в июне. Спектакль столкнулся с волной критики из-за участия в нем Бузовой. Телеведущая исполнила роль певицы кабаре Беллы Шанталь, которая становится шпионкой и спасает Сталина.