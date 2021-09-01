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1 сентября 2021, новость

Во МХАТе рассказали о возможных изменениях в спектакле с Бузовой

Нашумевшая постановка «Чудесный грузин» вернется на сцену в октябре-ноябре
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Пресс-секретарь МХАТ имени Горького Виктория Мусина-Пушкина рассказала «Газете.Ru», какие нововведения могут быть внесены в спектакль «Чудесный грузин», одну из ролей в котором исполняет Ольга Бузова. Ранее стало известно, что постановка вернется на сцену в октябре-ноябре.

Новость
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Мусина-Пушкина заявила:

Изменения будут. Возможно, режиссер Рената Сотириади сделает постановку «Чудесный грузин» динамичнее. В любом случае каждый спектакль меняется в процессе жизни — даже артисты каждый спектакль играют по-разному.

Премьера «Чудесного грузина» драматурга Андрея Назарова состоялась в июне. Спектакль столкнулся с волной критики из-за участия в нем Бузовой. Телеведущая исполнила роль певицы кабаре Беллы Шанталь, которая становится шпионкой и спасает Сталина.

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