Во МХАТе рассказали о возможных изменениях в спектакле с Бузовой

Пресс-секретарь МХАТ имени Горького Виктория Мусина-Пушкина рассказала «Газете.Ru», какие нововведения могут быть внесены в спектакль «Чудесный грузин», одну из ролей в котором исполняет Ольга Бузова. Ранее стало известно, что постановка вернется на сцену в октябре-ноябре.