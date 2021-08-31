Валерия запускает собственное телешоу

Певица Валерия дебютирует на телевидении с собственным шоу «Добрый день с Валерией». В нем ведущая и ее звездные гости обсудят наедине самые важные вопросы личностного развития, гармоничных отношений и ухода за собой.
Для того, чтобы день оказался действительно добрым, нужно улыбнуться этому миру и включить нашу программу «Добрый день с Валерией», в которой вас ждут интересные гости, полезные советы и разговоры на интересующие вас темы.
Гостями Валерии в ближайших выпусках станут певицы Рита Дакота и Анита Цой, актриса Наталия Медведева и Елена Барткова из шоу «Последний герой», «народная сваха» Роза Сябитова, а также бизнес-тренер, эксперт по созданию личного бренда Анна Мавричева.
Помимо разговора ведущей с приглашенной звездой, шоу предлагает специальные рубрики с полезными советами из самых разных областей: от правильного питания и фейсфитнеса до зоопсихологии и энергии денег.
Премьера шоу «Добрый день с Валерией» состоится 6 сентября в 13:35 на канале ТВ-3.