Басков станет ведущим возрожденной «Утренней почты»

В эфир телеканала «Россия 1» возвращается легендарная передача «Утренняя почта». Теперь каждое воскресенье, в 09:30, на письма миллионов россиян отвечает Николай Басков.
Конечно, к нам в студию уже придут не бумажные, а электронные письма, да и сама студия преобразилась, но лично для меня «Утренняя почта» остается светлой историей из детства, тем более, что мы с программой практически ровесники.
Первый выпуск «Утренней почты» вышел на экраны в 1974-м году. В основе шоу лежало выполнение музыкальных заявок зрителей: ведущий представлял новые песни советских и зарубежных исполнителей. Канал «Россия 1» решил не изменять традициям: зрители вновь смогут отправлять свои заявки на легендарный почтовый ящик — 115162, Москва, Шаболовка, 37, «Утренняя почта с Николаем Басковым» — или на адрес электронной почты pochta@smotrim.ru.
Первый выпуск программы «Утренняя почта с Николаем Басковым» выйдет в эфир 12 сентября в 09:30.