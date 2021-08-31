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31 августа 2021, новостьСъемки

Балагов завершил съемки пилота сериала «Последние из нас»

Режиссер выразил благодарность членам съемочной группы в своем инстаграме

Российский режиссер Кантемир Балагов завершил съемки пилота сериала по компьютерной игре «Последние из нас» для телеканала HBO. Об этом он сообщил в своем инстаграм-аккаунте.

Во время загрузки произошла ошибка.
Работа завершена. Я очень благодарен за предоставленную возможность. Это был замечательный опыт со своими взлетами и падениями. С большой любовью к моей команде.
Кантемир Балагов

Отдельную благодарность он выразил звезде «Игры престолов» Педро Паскалю, сценаристу игры Нилу Дракманну, кинооператору Ксении Середе, известной по фильму «Дылда» и сериалу «Звоните ДиКаприо!» и другим. Режиссер также сообщил, что возвращается в Россию из Канады, где проходили съемки.

Видеоигра The Last of Us вышла в 2013 году и зарекомендовала себя как одна из лучших в истории. Сценарием экранизации занимаются Дракманн и Крэйг Мэйзин («Чернобыль»). Всего в первом сезоне будет 10 эпизодов. Ранее сообщалось, что сериал Балагова может стать самым дорогим проектом в истории HBO.

Последние из нас
2022/США16+драмаужасытриллерприключения
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