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30 августа 2021, новость

Йоханссон и Эванс снимутся вместе впервые после «Мстителей»

Актеры заняты в приключенческом фильме «Призрак» для Apple TV+
Крис Эванс и Скарлетт Йоханссон в фильме «Мстители: Война бесконечности» | Источник: Legion-Media.ru

Звезды киновселенной Marvel Скарлетт Йоханссон и Крис Эванс, исполнившие роли Черной Вдовы и Капитана Америка в «Мстителях», воссоединятся на съемочной площадке. В этот раз актеры снимутся вместе в приключенческом фильме «Призрак» для Apple TV+, передает The Hollywood Reporter.

Режиссером ленты выступит британец Декстер Флетчер, приложивший руку к созданию успешных байопиков «Эдди "Орел"», «Богемская рапсодия» и «Рокетмен». Над сценарием будут работать Ретт Риз и Пол Верник, которые ранее создали «Дэдпула» и «Добро пожаловать в Zомбилэнд». Одним из сопродюсеров картины станет Эванс.

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Детали фильма пока не разглашаются, однако создатели уверяют, что он напомнит зрителям ленту Роберта Земекиса «Роман с камнем», вышедшую в 1984 году.

Напомним, в июле стало известно, что Скарлетт Йоханссон подала в суд на Disney за нарушение контракта на онлайн-показы фильма «Черная вдова». Ее контракт предусматривал вознаграждение в зависимости от кассовых сборов в кинотеатрах и не предусматривал премьерного онлайн-стриминга фильма.

В Disney ответили, что контракт Йоханссон был полностью соблюден, а выпуск «Черной вдовы» на Disney+ с премиум-подпиской «значительно увеличил ее способность заработать дополнительные средства», помимо 20 миллионов долларов, которые она уже получила за этот фильм. Позже компания Disney задумала разорвать сотрудничество с актрисой Скарлетт Йоханссон и отказаться от всех проектов с ее участием.

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