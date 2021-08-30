Йоханссон и Эванс снимутся вместе впервые после «Мстителей»

Крис Эванс и Скарлетт Йоханссон в фильме «Мстители: Война бесконечности» | Источник: Legion-Media.ru

Звезды киновселенной Marvel Скарлетт Йоханссон и Крис Эванс, исполнившие роли Черной Вдовы и Капитана Америка в «Мстителях», воссоединятся на съемочной площадке. В этот раз актеры снимутся вместе в приключенческом фильме «Призрак» для Apple TV+, передает The Hollywood Reporter.

Новость Скарлетт Йоханссон больше не будет играть Черную вдову

Детали фильма пока не разглашаются, однако создатели уверяют, что он напомнит зрителям ленту Роберта Земекиса «Роман с камнем», вышедшую в 1984 году.

Напомним, в июле стало известно, что Скарлетт Йоханссон подала в суд на Disney за нарушение контракта на онлайн-показы фильма «Черная вдова». Ее контракт предусматривал вознаграждение в зависимости от кассовых сборов в кинотеатрах и не предусматривал премьерного онлайн-стриминга фильма.