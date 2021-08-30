Йоханссон и Эванс снимутся вместе впервые после «Мстителей»

Звезды киновселенной Marvel Скарлетт Йоханссон и Крис Эванс, исполнившие роли Черной Вдовы и Капитана Америка в «Мстителях», воссоединятся на съемочной площадке. В этот раз актеры снимутся вместе в приключенческом фильме «Призрак» для Apple TV+, передает The Hollywood Reporter.
Режиссером ленты выступит британец Декстер Флетчер, приложивший руку к созданию успешных байопиков «Эдди "Орел"», «Богемская рапсодия» и «Рокетмен». Над сценарием будут работать Ретт Риз и Пол Верник, которые ранее создали «Дэдпула» и «Добро пожаловать в Zомбилэнд». Одним из сопродюсеров картины станет Эванс.
Детали фильма пока не разглашаются, однако создатели уверяют, что он напомнит зрителям ленту Роберта Земекиса «Роман с камнем», вышедшую в 1984 году.
Напомним, в июле стало известно, что Скарлетт Йоханссон подала в суд на Disney за нарушение контракта на онлайн-показы фильма «Черная вдова». Ее контракт предусматривал вознаграждение в зависимости от кассовых сборов в кинотеатрах и не предусматривал премьерного онлайн-стриминга фильма.
В Disney ответили, что контракт Йоханссон был полностью соблюден, а выпуск «Черной вдовы» на Disney+ с премиум-подпиской «значительно увеличил ее способность заработать дополнительные средства», помимо 20 миллионов долларов, которые она уже получила за этот фильм. Позже компания Disney задумала разорвать сотрудничество с актрисой Скарлетт Йоханссон и отказаться от всех проектов с ее участием.